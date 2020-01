Elche (Alicante) La chef ganadora del premio nacional recomienda «no regalar cocinitas por ser niñas» Susi Díaz protagoniza una campaña municipal contra el sexismo en los juguetes de Navidad

ABC ALICANTE Actualizado: 04/01/2020 19:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cocinera Susi Díaz, ganadora de un Premio Nacional de Hostelería recientemente, recomienda «no regalarle una cocinita esta Navidad, solo por ser niña» en una campaña contra los juguetes sexistas impulsada por el Ayuntamiento de Elche de la que es protagonista.

«A la hora de elegir los regalos de nuestros hijos, sobrinas, nietos o nietas, lo lógico es no deducir nada, o lo que es lo mismo, practicar un año más el 'nologismo' de es Navidad; es niña; no le regalo una muñeca, solo por ser niña», recalca la chef.

La campaña de la ciudad alicantina, que el pasado año contaba la historia de una Andrea, una niña que convierte la tabla de planchar que le regalan en una tabla de skate, consta esta edición con un vídeo que se difundirá en redes sociales, televisiones locales y en publicidad exterior, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde muy pequeña, la vida de Susi Díaz ha estado unida a la cocina gracias, esencialmente, a sus dos abuelas. Su destreza entre fogones pronto despertó el interés de aquella niña tan inquieta. Sin haber pisado una escuela de cocina, su trabajo y tesón la han llevado a conseguir prestigio profesional y el reconocimiento de la crítica.

Susi Díaz es, desde hace 35 años, la propietaria y chef del restaurante La Finca, en Elche. Tiene una Estrella Michelin, es una habitual de programas de cocina y acaba de ser nombrada Premio Nacional de Hostelería.

"Susi ama la cocina como nadie, pero Susi nunca le regalaría una cocinita de juguete a su nieta, por el simple hecho de ser niña. Solo si de verdad le gusta. Por eso su mensaje tiene todavía más valor, si cabe", ha apuntado el Ayuntamiento.

Desde el consistorio han asegurado que "no solo se trata de elegir bien sus juguetes, también de no intentar a toda costa que nuestros niños y niñas sean en un futuro algo que no quieren ser". "Y muchas veces ese futuro comienza cuando estamos en el pasillo de los juguetes de cualquier tienda o gran superficie".