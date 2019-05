Elecciones 26M Catalá: «Siempre he apostado por la moderación; con esta campaña me he sentido especialmente cómoda» La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia asegura que su partido tendrá un mejor resultado del que pronostican las encuestas y cree que podrá conseguir mucha más inversión para la ciudad que el resto de líderes

María José Catalá se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera política. Tomó la decisión de presentarse como candidata del PP a la alcaldía de Valencia con el aval de su partido en horas bajas. El mal resultado de las pasadas elecciones autonómicas y generales no ha infundido precisamente ánimos de cara a las municipales, una tendencia que está convencida de que se revertirá el próximo domingo. De perfil moderado, cree que se interpretó mal la llamada al voto útil de la anterior campaña y que los populares han de volver a alzarse como la opción de centro.

¿Cuál cree que ha de ser el proyecto de movilidad para Valencia en los próximos cuatro años?

Creo en una ciudad sostenible porque la gran preocupación de una generación de la que me siento parte es el Medio Ambiente. Pero es perfectamente compatible un diseño en el que el ciudadano opte por el servicio público al serle más cómodo, barato y eficiente. Siempre digo que hubiera hecho un transporte de primer nivel reforzando todos los vehículos, mejorando las frecuencias... el servicio está bien valorado pero en determinadas zonas es deficiente. Otra de las ideas es la instalación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad para la gente que viene a trabajar desde el área metropolitana, que estarían conectados con transporte público que llegue hasta el centro. También quiero que haya líneas exprés de gran tamaño en las grandes vías que conecten los espacios más importantes de Valencia. Apuesto por el carril bici, pero quiero reformular aquellos que están generando problemas: avenida Burjassot, avenida Constitución, Reino de Valencia, calle Alicante... la calle Colón no creo que garantice la seguridad ahora mismo. Tampoco entiendo cómo una ciudad como la nuestra no tenga regulado el «carsharing». El modelo actual de movilidad es cortoplacista y centrado únicamente en la bici.

¿Ve posible todo eso en cuatro años y tiene calculados los recursos?

Sí. El superávit que tiene ahora mismo el Ayuntamiento, 62,5 millones de euros, se pueden destinar a inversiones financieramente sostenibles. No quiero hacer como Ribó, que ha dejado por ejecutar 200 millones de euros en inversiones esta legislatura. La EMT tiene un presupuesto de 151 millones aproximadamente, habiéndose incrementado estos 4 años en un 10%. La cifra es correcta, pero creo que hace falta una mejora en la gestión.

¿Qué diseño de peatonalización vería idóneo?

Si hemos hecho una crítica al modelo actual es que no prioriza la seguridad del peatón o de las personas con movilidad reducida. Creo en la peatonalización de determinadas zonas, pero con alternativas eficientes de transporte público y sin perjudicar a los grandes motores económicos de la ciudad como el Mercado Central o al pequeño comercio.

Usted sabe que las decisiones políticas no gustan a todo el mundo y que en las que son de este tipo se va a encontrar a sectores en desacuerdo como ha ocurrido esta legislatura. ¿Cómo pretende convencer de que no va a perjudicar una peatonalización?

Las mesas de diálogo son fundamentales. El pequeño comercio no me plantea como uno de sus mayores problemas estas decisiones, sino que no se combata la venta ilegal o que no detectan seguridad y limpieza en determinadas zonas. Creo que todos están dispuestos a hablar.

¿Cómo pretende combatir la venta ilegal?

Quiero recuperar los GOE, que son unidades específicas policiales que trabajaban en la venta ambulante. Para eso hay que tener en cuenta que no podemos contar con los actuales efectivos. Hay 1.512 policías y nuestra media mínima tendría que ser 1.700. Mi plan es destinar el 80% de la tasa de reposición del Ayuntamiento a efectivos vinculados con la seguridad.

¿Qué áreas consideraría clave para dirigir en el Ayuntamiento?

La económica, la urbanística, la innovación (que dependa de alcaldía) y cuestiones como cultura festiva. Hay otras para mí fundamentales como Educación, Infancia y Política social.

¿Mantendrían la actual concejalía de Movilidad tal como está planteada?

No porque creo que debe ir de la mano de la de seguridad. Que hayan estado separadas ha llevado a una descoordinación total.

¿Qué plan tiene a la hora de gestionar la expansión de la ciudad y mantenerla como habitable?

Priorizo el PAI del Grao y el de Benimaclet, y un proceso de vivienda pública en algunas zonas. En cuatro años no se ha hecho ninguna de protección oficial. Ha sido una absoluta decepción la nula capacidad de oferta de un gobierno progresista.

¿Cómo entablaría la relación con la Generalitat, cuando en ella estarán partidos de izquierdas?

Con lealtad pero con contundencia. El ayuntamiento de Valencia se ha enfrentado a lo largo de su historia con administraciones autonómicas y centrales que no han sido del mismo signo político. El carácter reivindicativo de la persona que ostentaba la alcaldía ha propiciado la llegada de inversiones importantes. Creo sinceramente que puedo conseguir mucho más para Valencia de Ximo Puig y de Pedro Sánchez que lo que puedan conseguir el resto de partidos que optan a la alcaldía.

¿Tienen alguna estimación concreta de transferencia de voto de Vox al PP el próximo domingo?

No tenemos estimación porque nuestras encuestas no tienen recuerdo de voto. Pero sí es verdad que detectamos un acercamiento importante de gente que apoyó a Vox o Ciudadanos en las generales y autonómicas y ahora lo hará al PP.

¿Cómo viven el hecho de que Vox es posible que no entre en el Ayuntamiento y, por lo tanto, no pueda gobernar la derecha, junto a que eso supondría una recuperación de votos para el PP y tengan cierto alivio?

No está medido. Creo que hay un voto que al final va a permanecer por las formaciones por las que se apostó el 28-A y otro que sí volverá a nosotros. Estoy convencida de que ningún votante del PP, Cs o Vox quería a Pedro Sánchez en Moncloa, y eso es muy reciente. Pero más allá de la extrategia tacticista que yo pueda tener en este momento de sumar, para mí es muy importante que mi partido recupere la posición de ser la opción clara de centro derecha.

En ese sentido iba la pregunta. De un lado, viven con una visión cortoplacista de sumar para gobernar tras el 26-M, pero luego existe otra a largo plazo en la que lo importante de verdad sería que el PP recuperara su espacio.

Ahí se aplica el sensato criterio de primero el uno y luego el dos. Primero el 26 de mayo, con la importancia absoluta de recuperar la Administración, y luego lo siguiente.

¿Qué ha pasado para que el PSOE se haya llevado tanto voto de centro y al PP se le haya escapado?

Creo que se ha reorganizado todo el mapa del votante de izquierdas de este país y que el PSOE ha conseguido mejores resultados. Pero pienso que el votante de centro ahora tiene muchas opciones y la imagen de Junqueras diciéndole «tenemos que hablar» a Pedro Sánchez no creo que sea lo que esa gente quiere ver. No son realmente la opción de centro.

«Respaldo a Isabel Bonig en su continuidad en el partido. Ha pasado cuatro años muy duros y merece otros cuatro de consolidación y de desarrollo de su proyecto»

Se ha dado una circunstancia interesante en estas campañas. Isabel Bonig ha moderado su perfil en la de las autonómicas conscientemente y usted ha intentado adaptarse desde su centrismo. Mientras, Pablo Casado ha tratado de acercarse al votante potencial de Vox, contrastando su estrategia con la de las dos grandes candidatas valencianas. ¿Cree que si el líder del PP hubiera seguido su línea habría ido mejor la cosa?

Pues no lo sé. Pablo Casado ha llegado recientemente a la presidencia del partido, el adelanto de las elecciones generales obligó a acelerar la puesta en marcha de la maquinaria y al final no se entendió bien la llamada al voto útil que hicimos en la última fase de campaña. Tal vez se difuminó y se entendió como un acercamiento hacia los postulados más de derechas. Ese posicionamiento no es el correcto. Creo que este partido es de centro. Los actuales dirigentes son personas de mi generación y todos sabemos lo que pensamos y lo que queremos para España desde la moderación. Yo estoy muy satisfecha de hacer esta campaña, porque por fin las personas de centro podemos desarrollar este proyecto totalmente convencidos. Las elecciones en España están en el centro. Yo siempre he apostado por la moderación y eso no me quita un ápice de contundencia o de defensa de las señas de identidad. Si le soy sincera, esta campaña me ha permitido sentirme especialmente cómoda.

¿Qué planes tiene si no consigue la alcaldía? Isabel Bonig, por ejemplo, considera que necesitaría una segunda oportunidad. ¿Usted también lo cree así en su caso?

Yo respaldo a Isabel en su continuidad en el partido. Ha pasado cuatro años muy duros y merece otros cuatro de consolidación y de desarrollo de su proyecto. Respecto a mí, sinceramente quiero ver lo que pasa el 26 porque estoy convencida de que habrá un resultado que no reflejan las encuestas. Están generando un clima intencionado y hay una publicación de sondeos desfasados en el tiempo que responden a un interés específico. No he querido jugar a lo mismo ni publicar mis datos porque creo que voy bien con mi estrategia. Contemplo claramente la opción de ser alcaldesa.

¿Le ha sentado bien no estar en la dirección del grupo parlamentario?

Respeto totalmente la decisión de Isabel Bonig.

¿Ya está?

Ya está.

Usted quería estar ahí.

Máximo respeto.

¿Qué va a ocurrir con los dos congresos del partido pendientes, tanto a nivel provincial como local?

Que se van a hacer, por fin, y van a servir para continuar en la estrategia que ya tenemos en marcha de reforzar el proyecto político. El PP ya ha pasado su sarampión y estamos en un momento de recuperación. Las elecciones y los congresos forman parte de ello. Mi proyecto ahora es Valencia clarísimamente. Estoy sentando las bases. He conseguido en cinco meses generar un ambiente de comunicación y compañerismo de distintas sensibilidades del partido. Que todos vayamos a una obviando determinadas cuestiones. Pretendo seguir vitaminando a la formación.

¿Hay fecha?

Estoy convencida de que de aquí a final de año se habrán puesto en marcha o celebrado todos.

¿Se ha planteado en algún momento una bicefalia de liderazgos, por una parte portavocía o alcaldía y por otra la presidencia del PP en la ciudad?

Ese ha sido el modelo de los últimos años. Estaba Rita de alcaldesa y Silvestre Senent de presidente. Pero en este momento creo que para rehacer el proyecto lo mejor es tener la misma cabeza. No es lo que generalmente he hecho porque en Torrent hice lo mismo que Rita. Pienso que era la fórmula óptima porque el partido tenía una dirección absolutamente alineada con la alcaldía. Pero para eso tiene que estar muy fuerte y muy sólido, y considero que inicialmente lo mejor es que haya un único liderazgo. Eso no quita que con el tiempo se pueda plantear la bicefalia. No quiero concentrar el poder ni toda la capacidad de decisión en mí. Pero quiero un proyecto con los pilares bien armados.