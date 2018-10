Política Casado pide a Ciudadanos que no facilite unos Presupuestos que supondrían una «nueva recesión» El presidente del PP advierte de que la previsión de ingresos es irreal y de que la formación naranja ha vuelto al centro-izquierda con su postura

Rosana B. Crespo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha apelado a la «responsabilidad» de Ciudadanos tras la decisión de Albert Rivera de desbloquear la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El líder popular ha pedido a la formación naranja que no facilite unas cuentas que van a tener los votos del PSOE, de los partidos radicales de izquierdas y de los independentistas.

Durante su intervención en el XXI Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar que se celebra este martes en Valencia, Casado -a preguntas de los empresarios- ha advertido a Ciudadanos de que su postura (que, en su opinión, le ha vuelto a resituar en el espacio del centro-izquierda) supone que salgan adelante unas cuentas «que serán la semilla de una nueva recesión en España».

El presidente del PP ha criticado que los presupuestos tienen una previsión de ingresos irreal puesto que no se van a destinar a Educación, Sanidad o Vivienda. «El incumplimiento del déficit y el coste de nuestra credibilidad a la hora de pagar la deuda se va a llevar ese gasto», ha señalado. «Ese cálculo no es cierto y pone en riesgo la recuperación. Todos los países están bajando impuestos ante la incertidumbre internacional y en España se hace justo lo contrario. Encima no va a valer para nada», ha añadido.

Casado ha insistido en que España viene de una situación económica en la que «no hacía falta una expansión del gasto», pues cuenta con unos 20.000 millones más de recaudación tributaria, por lo que aboga por bajar impuestos o amortizar deuda y cumplir con la bajada de déficit.

Agenda de la competitividad

Sobre las propuestas de su partido su llega al Gobierno, ha expuesto una agenda de la competitividad. Entre las medidas, ha planteado «no molestar» a las empresas y abordar una profunda rebaja de impuestos, como el de Sociedades y el IRPF; rechazar la tasa a las tecnológicas y al diésel; y no subir las cotizaciones a la Seguridad Social.

«Nuestros planes como PP no distan mucho de vosotros. Lo que tiene que hacer un partido es no molestar a las empresas y favorecer una regulación que favorezca la generación de riqueza y empleo», ha garantizado el jefe de la oposición al dirigirse a los más de 600 directivos de compañías familiares que asisten al foro.

Casado ha abogado por mantener la reforma laboral e, incluso, mejorarla, y ha propuesto que las cotizaciones sociales se publiquen en la nómina para que los empleados sean conscientes de los costes laborales.

El líder popular ha hecho especial hincapié en el ámbito de la Educación, defendiendo la libertad de los padres a elegir colegio y de los centros a especializarse en las materias que quieran, además del bilingüismo y trilingüismo o un MIR educativo a nivel nacional.