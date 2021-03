Valencia Cañizares arremete contra los diputados que aprobaron la eutanasia por «intereses ideológicos»: «¡Qué vergüenza!» El cardenal arzobispo de Valencia ha aprovechado su homilia por el día de San José para criticar la nueva ley que permite pedir ayuda para morir dignamente

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 19/03/2021 14:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«San José es patrono de la buena muerte, no patrono de matar la gente». Así ha arremetido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, contra la nueva ley de la eutanasia en la misa celebrada en la catedral de la ciudad con motivo de la festividad de San José.

Cañizares ha dedicado los últimos minutos de su homilia de este viernes para cargar contra la norma que se aprobó «desgraciadamente» ayer jueves en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor y 141 en contra. Un día «negro y oscuro» en el que «España entera se cubrió de luto, de llanto», ha señalado.

«¡Qué vergüenza!», ha repetido varias veces el prelado al recordar que buena parte de los diputados «aplaudiesen» tras dar luz verde al texto que permite morir dignamente a quienes lo deseen.

«Los políticos no pueden ser así» porque «están al servicio del bien común» y no al de «intereses ideológicos en contra de la dignidad de la persona humana, de la vida, del sufrimiento», ha apuntado Cañizares, al tiempo que les ha reprochado que esta ley no contemple «alivios ni cuidados para el sufrimiento aunque haya, en el fondo, eliminación de los que sufren».

Según el arzobispo de Valencia, es «preciso reaccionar en positivo», en favor de la vida y la familia, «donde está la esperanza». «Consentimos todos» que se aprobara la eutanasia «tan inconscientemente, tan insensatamente» por quienes representan al pueblo español, que «no es así», ha sentenciado.