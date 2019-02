En busca de la felicidad

Actualizado: 22/02/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última ocurrencia que el Gobierno Valenciano trasladará a las empresas es una propuesta de un calendario semanal de trabajo, con tres días laborables y cuatro festivos. Si la cuestión prosperase los mortales trabajaríamos de lunes a miércoles y descansaríamos de jueves a domingo, vaya por delante que yo me apunto, no se mi empresa sin embargo, pensará lo mismo.

El padre de la criatura es el imputado Secretario Autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, que firmó que dimitiría si era imputado y que eso debe estar muy bien para el PP pero para él, como que mejor lo dejamos pasar. Opina Nomdedéu, máximo responsable de empleo del Consell que lo de trabajar tres días y librar cuatros es una medida que ayudaría en la lucha contra el paro, al tiempo que mejoraría la conciliación familiar. Nomdedéu recordaba estos días atrás en la necesidad de «abrir un debate sobre medidas que propician una mejor calidad de vida». Anda que nos hemos roto la cabeza. Quizá debió proponer para mayor felicidad de los trabajadores que “pencar” sólo tres días por semana, la empresa sortee viajes entre sus empleados si van a disponer de tanto tiempo, total lo que buscamos es una mejor calidad de vida, todo es ponerse, y con el dinero del contribuyente, todo vale.

Imagen de Enric Nomdedéu - MIKEL PONCE

Si lo mejor que se le ha ocurrido al imputado Nomdedéu es que las empresas den cuatro días libres a sus trabajadores por semana, habrá que hacérselo ver. Si en esto invertimos los valencianos un sueldo de casi 60.000 euros pagado con dinero público, tenemos algo más que un problema. Mientras el Consell anuncia que hará llegar la medida a las empresas, no sé si alguien ha sondeado la medida con las principales asociaciones de empresarios, desconozco, si alguno con dos dedos de frente se le ha ocurrido preguntar a Juan Roig, o Vicente Boluda, Manuel Palma o Pedro López como ven la medida. No lo han hecho porque no tiene ni pies ni cabeza, y porque a estas alturas del partido y a tres meses de elecciones todo globo sonda lanzado para ver si pica algún bobo vale. Así nos va….