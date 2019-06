El Botànic 2 y el fake de «Alien»

Actualizado: 10/06/2019 20:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin duda alguna, «Alien, el octavo pasajero» es una de las películas de referencia del cine de terror y una de mis favoritas. Años más tarde de su estreno, tuvo una secuela dirigida por James Cameron, de tanto o más nivel que la primera. Lo que no es tan conocido es que entre ambas se estrenó una secuela no oficial bastante cutre que se tituló Alien 2: sobre la tierra. Era una película que solo se parecía a la original en el título fake que indudablemente trataba de engañar al espectador.

Con el nuevo Botànic puede ocurrir lo mismo que con la infame secuela no autorizada de Alien, que solo se parezca al primero en el título. Hay que reconocer que, hace cuatro años, Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel consiguieron hacer creíble el relato de la renovación después de tantos años de nefasta y corrupta gestión del PP. La puesta en escena fue inteligente, con una imagen de buen rollo que transmitieron los líderes del tripartito en un escenario precioso.

También es cierto que todas las esperanzas que los valencianos habían depositado en el Botànic se desvanecieron en poco tiempo ante la campaña feroz del conseller de Educación, Vicent Marzà, en su proyecto de inmersión lingüística mientras los barracones se reproducían como setas, o ante la incapacidad del gobierno para conseguir una mejora de la financiación autonómica o para disminuir las listas de espera en Sanidad o Servicios Sociales. El resumen de su gobierno visto por ellos mismos fue que “al menos no habían robado como el PP”, escaso bagaje de algo que se debería dar por evidente desde el primer momento.

Puig y Oltra durante un pleno del Consell - MIKEL PONCE

Cuatro años más tarde no hay relato ni fondo precioso, solo una ambición de poder y de creación de nuevas Conselleríes para contentar a todos. Y es que la situación ha cambiado, hace cuatro años el casi empate de PSPV y Compromís y el deseo de no entrar en el gobierno por parte del líder de Podemos facilitaron las cosas. Ahora, por un lado, Compromís quiere aparentar que su debacle no ha sido tan grande como han supuesto las urnas. Y, a su vez, Unidas Podemos quiere una Conselleria para cada una de sus confluencias, demostrando que de “unidas” tienen bastante poco. Cada día se entienden más las proféticas palabras de Montiel cuando parecía que abandonaba la política asustado por la tropa que iba a ocupar los cargos.

Puig, que tampoco es tonto, no quiere darles demasiado poder, no sea que sus socios cumplan lo que insinuaron en la campaña electoral y le hagan un Julio Cesar en plan Idus de Marzo.

Uno ya tiembla cuando ve que, en vez de hablar de proyectos, lo único que sale del Botánic 2 son los números de Vicepresidencias y Consellerias y de cómo cuadrarlas para que todos estén más o menos contentos. Así, hoy, muchos valencianos comprueban atónitos cómo han entrado en el cine esperando ver la película de Cameron y se han encontrado con el infame fake.