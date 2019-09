Valencia Bebés a la carta: una clínica de fertilidad garantiza el máximo parecido de los hijos a sus padres El sistema de IVI convierte una imagen facial en una fórmula matemática para igualar las distancias entre los rasgos del rostro

Más allá de conseguir la compatibilidad entre donante y paciente, la clínica de reproducción asistida IVI acaba de anunciar un sistema que también garantiza el parecido facial entre padres e hijos al combinar criterios fenotípicos y afinidad genética, entre otros procesos. El término «bebés a la carta» parece cada vez más real y no una quimera de la ciencia-ficción.

El programa Perfect Match 360° incorpora con IVI Biometric Scan un estudio de similitud que utiliza un sistema de reconocimiento facial 3D, la inteligencia artificial (IA) y el big data. Gracias a algoritmos, este software convierte una imagen del rostro en una fórmula matemática representada por cien puntos faciales y las distancias entre ellos para determinar el grado de parecido entre donante y paciente y encontrar la mayor similitud. Este servicio es gratuito para todos los pacientes de IVI.

Además, durante el proceso de búsqueda de los donantes más adecuados, se tienen en cuenta características físicas como la etnia, el color de ojos y de pelo, la altura y la complexión, además de la compatibilidad con respecto al grupo sanguíneo y Rh, según ha informado el grupo en un comunicado.

En un esfuerzo por maximizar las posibilidades de embarazo de un bebé sano, IVI lleva a cabo el test de compatibilidad genética (TCG) a todos los donantes, una prueba que permite detectar la presencia de genes susceptibles de causar hasta 600 enfermedades genéticas.

Criterios biométricos

Con sus bancos de óvulos y semen del mundo, las más de 30 clínicas que IVI tiene en España pueden dar respuesta a pacientes fenotípicamente diferentes. Así, con el lanzamiento de Perfect Match 360°, todos los pacientes que vayan a someterse a un tratamiento de reproducción asistida usando óvulos o semen de donante "podrán contar con la tranquilidad y seguridad de saber que la asignación se ha realizado bajo criterios fenotípicos, genéticos y, como novedad, biométricos".

Entre 2014 y 2018, las clínicas IVI en España realizaron más de 30.000 ciclos de reproducción asistida con donación de óvulos y casi 10.000 con semen donado, lo que supone un 28% y un 9% respectivamente del total de ciclos.

Los principales motivos para recurrir a una donación de óvulos son una edad materna avanzada, una baja calidad ovocitaria o fallo ovárico (por menopausia o no), así como la no consecución de un embarazo tras varios ciclos de fecundación in vitro o abortos repetidos.

La tasa de embarazo al tercer intento de la fecundación in vitro con óvulos donados es a día de hoy del 97,52%. Solo en 2018, más de 6.300 pacientes recurrieron en IVI en España a tratamientos con óvulos donados para tener un bebé, una cifra que ha aumentado un 20% desde 2014.

Por su parte, el número de ciclos de reproducción asistida con semen donado también ha aumentado un 15% en el último lustro, alcanzando los 2.100 ciclos en las clínicas IVI en España en 2018. Las principales beneficiarias de la donación de semen son tanto mujeres solteras como parejas de mujeres y parejas heterosexuales en las que el hombre presenta una baja calidad espermática.