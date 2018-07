Sociedad Bankia y Fundación Bancaja entregan 400.000 euros a 44 proyectos de exclusión social y cooperación al desarrollo Los proyectos, con 94.000 beneficiarios directos, se centran en los colectivos en situación de vulnerabilidad en la Comunitat, y en la población de países en vías de desarrollo

Bankia y la Fundación Bancaja han hecho entrega esta tarde de las ayudas de la decimosexta edición de la convocatoria conjunta ‘Coopera ONG’, por la que se conceden un total de 400.000 euros a 44 asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana que desarrollan proyectos tanto de exclusión social como de cooperación al desarrollo. La dotación de este programa procede de la aportación directa de Bankia, así como de la recaudación lograda vía su Tarjeta ONG, asociada a Fundación Bancaja.

En el acto de entrega han participado, entre otros, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio; el presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón; y el director corporativo de la Territorial de Bankia en Valencia y Castellón, Jaime Casas. También han participado la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Amalia Blanco; el director de Negocio de Empresas de la entidad en la Comunitat Valenciana y Murcia, José Manuel García Trany; así como representantes de las 44 entidades beneficiadas en esta edición.

El presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón, ha destacado la repercusión social del trabajo realizado por las asociaciones de Coopera ONG, “tanto las que trabajan para combatir la exclusión social en las ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana, como las que están volcadas en mejorar las condiciones

de vida de la población en los países menos desarrollados, dándoles esperanzas para que la migración no sea su único horizonte”.

En esa línea, el director corporativo de la Territorial de Bankia en Valencia y Castellón, Jaime Casas, ha subrayado que “la puesta en marcha un año más de esta convocatoria y la entrega de estas ayudas pone de relieve que para Bankia es prioritario colaborar con asociaciones de las tres provincias que trabajan a diario para mejorar, de una manera directa, cercana y personal, la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de otros países en vías de desarrollo”.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que “la desigualdad, la pobreza y la exclusión son cuestiones que interpelan no sólo a los gobiernos y las instituciones y administraciones públicas, sino también a los agentes económicos y a toda la sociedad. En ese sentido, los poderes públicos hemos de proteger y defender los derechos de la ciudadanía dentro de un marco de relaciones en las que las personas más débiles y vulnerables son las más perjudicadas y las más invisibles. Por eso, la prioridad del Gobierno valenciano ha sido y es poner en el centro de sus políticas a las personas, su vida, sus derechos, su bienestar, su felicidad”

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha señalado que "el Gobierno de España se fija como líneas prioritarias las políticas sociales y de respaldo a los grupos más desfavorecidos. Prueba de ello ha sido la recuperación del área de Igualdad o los planes de lucha contra la pobreza infantil. El Gobierno es conocedor de esa necesidad de apoyo y compromiso que requieren los más vulnerables y también las organizaciones que trabajan con ellos".

En representación de las asociaciones ha tomado la palabra el director de Save the Children en Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, quien ha remarcado que “las ayudas Coopera ONG son un ejemplo de cómo se debe trabajar para mejorar la sociedad. Una iniciativa donde la Fundación Bancaja, Bankia y sus clientes, las ONG y las instituciones trabajan juntas por el mismo objetivo: mejorar la vida de las personas más vulnerables. Porque o somos todos, o no será. O avanzamos todos juntos o no avanzaremos como sociedad”.

El programa ‘Coopera ONG’ está destinado a apoyar iniciativas de asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana que, en el campo de la exclusión social y la cooperación internacional al desarrollo, incorporan la participación de los ciudadanos y trabajan en la erradicación de la pobreza y la marginación social.

En el ámbito de la exclusión social, la convocatoria se centra en los colectivos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana como son parados de larga duración, familias sin recursos e infancia, personas sin hogar, inmigrantes, personas con adicciones y población reclusa y exreclusa. La convocatoria ha apoyado 32 proyectos para la inclusión social con un importe total de 290.000 euros. Estos programas se centran en acciones de atención, asesoramiento y apoyo, rehabilitación y reinserción social, asistencia básica en alimentación y vivienda, así como capacitación y orientación socio-laboral.

Las iniciativas en el campo de la cooperación al desarrollo han contado con ayudas por valor de 110.000 euros, que han permitido respaldar 12 proyectos. Estas iniciativas se destinan al apoyo a la atención primaria en salud, a infraestructuras sociales básicas y al apoyo a la educación formal y no formal en países como India, Camerún, Kenia, República Centro Africana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y territorios palestinos.

A la convocatoria han concurrido asociaciones sin ánimo de lucro de toda la Comunidad Valenciana. En la provincia de Valencia se han apoyado 31 proyectos, mientras que en Castellón han sido siete las iniciativas respaldadas, y en la provincia de Alicante reciben ayudas seis asociaciones.

En los últimos seis años, la convocatoria de Fundación Bancaja y Bankia ha destinado 2,8 millones de euros a apoyar el desarrollo de 358 proyectos de acción social por parte de asociaciones de la Comunitat Valenciana.