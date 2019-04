Cultura El Auditori Teulada Moraira recibe a la artista prodigio del piano Claire Huangci La virtuosa música reconocida internacionalmente ofrece un concierto el 17 de abril

El Auditori Teulada Moraira ofrece esta Semana Santa el Festival Internacional de Piano y la «oportunidad» de disfrutar con la joven pianista estadounidense de ascendencia china Claire Huangci, quien protagonizará un recital el miércoles, 17 de abril, a las 20h.

Un festival marca turístico/cultural propia del Auditori Teulada Moraira, en el que se incluye est actuación que se oferta coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa como una propuesta de ocio complementaria.

Y que mejor que contar con esta joven, ganadora del primer premio y premio Mozart en el Concurso Geza Anda de 2018, que ha logrado establecerse como artista muy respetada, cautivando al público con su “virtuosismo radiante, sensibilidad artística, agudo sentido interactivo y sutil”.

Huangci, niña prodigio de la época, comenzó su carrera internacional a los nueve años con becas, conciertos y premios, convirtiéndose en la participante más joven en recibir el segundo premio en el Concurso Internacional de Música ARD en 2011. En sus últimos años de adolescencia sintió que cada vez más este instrumento iba a ser su vocación.

Recibió una importante contribución de sus profesores Eleanor Sokoloff y Gary Graffman en el Instituto Curtis en Filadelfia antes de estudiar con Arie Vardi en la Universidad de Música, Drama y Medios en Hanover.

La música de Chopin le dio a Claire Huangci su gran avance artístico cuando ganó los primeros premios en los Chopin Competitions en Darmstadt en 2009, así como en Miami en 2010. Desde entonces ha demostrado su gran versatilidad con un repertorio inusualmente amplio, que incluye un gran número de obras contemporáneas.

En grandes orquestas

Esta joven pianista ha actuado en recitales solistas y como socia de orquestas internacionales como Mozarteumorchester Salzburg, Stuttgart Radio Symphony Orchestra (bajo Sir Roger Norrington), Tonhalle-Orchester Zurich, Münchner Kammerorchester, Orquesta Filarmónica China y Vancouver, Santa Fe y Moscú Radio sinfonías en lugares de conciertos internacionales que incluyen el Carnegie Hall, Wiener Konzerthaus, Konzerthaus Berlín, Gasteig Munich, Gewandhaus Leipzig, la Salle Cortot, la Sala Oji de Tokio y la Sala Sinfónica de Osaka. También ha participado como invitada en festivales como Kissinger Sommer, Verbier Festival, Menuhin Festival Gstaad, Schleswig-Holstein Musik Festival, Rheingau Musik Festival y el Schwetzinger SWR Festival.

Claire Huangci presenta en el Auditori Teulada Moraira un gran programa con obras de; Scarlatti Sonatas; Chopin Nocturne Op. 9 no. 3 in B major; Chopin Nocturne Op. 48 no. 1 in C minor; Schubert2 Impromtus Op.142 nos. 1 and 4 y Rachmaninov Prelude Op. 3 no.2, Prelude Preludes Op. 23 nos. 1,2,3,4,5,6,7 Preludes Op. 32 nos 4,5,6.