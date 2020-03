Social La Asociación de las Víctimas del Metro de Valencia se concentra por última vez Los manifestantes se ha quitado simbólicamente las camisetas de protesta al haber ya sentencia culpando de la falta de seguridad a FGV

La Asociación de las Víctimas del Metro se ha concentrado este martes por última vez como despedida tras haberse dictado la sentencia que reconoce la responsabilidad de Ferrocarrils Generalitat Valenciana en el accidente.

La presidenta de la AVM3J, Rosa Garrote, ha declarado que "después de 13 años de lucha y 106 concentraciones, por fin hay responsables" y ha agradecido a la ciudadanía que allí se encontraba "el apoyo durante todos estos años", ya que "por fin" se cierra esta etapa y pueden "mirar adelante".

Como acto simbólico y como despedida de las concentraciones, los participantes se han quitado las camisetas de la asociación, que rezan "43 morts + 47 ferits = 0 responsables", ya que "ha quedado probado que la responsabilidad es de FGV".

Respecto a Marisa Gracia, máxima responsable de FGV en el momento del accidente, Garrote ha afirmado que "bajo su mandato siempre pesará que ocurrió el peor accidente de FGV y de España" y que "a nivel personal, siempre será la persona que no se dignó a pedir perdón y la responsabilidad de las 43 muertes la llevará consigo".

Pancarta con el lema que lucían los afectados también en sus camisetas - EFE

También ha mandado un mensaje a Isabel Bonig, que en varias ocasiones ha comentado que no se pronunciaría hasta que no hablara la justicia: "La justicia ha sentenciado que el accidente se pudo evitar y que si sucedió fue por la mala gestión de FGV, empresa pública dependiente de la Generalitat que gobernaba el Partido Popular", por lo que considera que el Partido Popular "también es responsable político por no haber atendido a las víctimas".

Garrote ha explicado que la jueza Nieves Molina "tampoco ha estado a la altura", ya que "su empeño en negar la relación entre la falta de medidas de seguridad y el accidente queda ahora en evidencia", por lo que se ha preguntado "qué cara se le habrá quedado al oír a los responsables admitir su mala gestión".

Apoyos

La presidenta de AVMJ3 ha agradecido a la asociación "todo el trabajo de estos últimos años", ya que "resistir todos estos años hubiera sido imposible sin el respaldo del grupo humano que hay detrás" y a los periodistas "que no han silenciado el caso".

La presidenta del grupo, Rosa Garrote - EFE

En declaraciones a EFE, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que "es un día de reconocimiento y pesar porque ha sido muy duro para muchas personas y una vergüenza para las instituciones valencianas, pues la Generalitat falló a estas personas".

Por eso en nombre de las instituciones Puig ha pedido "perdón y ha dado el pésame a los que trece años después aún siguen sufriendo y luchando para que al final fuera posible este reconocimiento, tanto por parte de las instituciones como de la responsabilidad judicial".

Al acto también han acudido diferentes miembros del Consell y del Ayuntamiento, como el alcalde Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez, Vicent Marzà, Fran Ferri, Rubén Martínez Dalmau o Maite Ibáñez, que han comentado que hoy "ha sido un día muy importante para las víctimas del metro y para toda la ciudadanía valenciana".