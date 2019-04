Nos apasiona Valencia

Actualizado: 14/04/2019 09:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando acaba de encenderse la mecha de la campaña electoral para las elecciones generales y autonómicas y, a falta de mes y medio para que las valencianas y los valencianos elijamos a la persona que liderará el gobierno municipal los próximos cuatro años, quisiera compartir con vosotros el modelo de ciudad que propongo para Valencia.

Quien espere leer aquí eslóganes desaforados, lemas crispados o ataques despiadados al adversario, que pase página, ese no es el objetivo del artículo. En Ciudadanos queremos aportar valor, desde la coherencia y la moderación. Nuestro objetivo es ofrecer una propuesta alternativa y moderna, frente a la trasnochada política de Ribó de los últimos años, marcada por el sectarismo y la exclusión. Comparezco ante los ciudadanos valencianos con la voluntad de trabajar para Valencia, con un equipo de profesionales muy preparados e ilusionados por mejorar nuestra ciudad - como es el caso de Rafael Pardo, responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos - y convertirla en un referente de metrópolis ‘cómoda y abierta’, leitmotiv en torno al cual giran todas nuestras propuestas económicas, sociales y culturales, con cuatro ejes fundamentales: desarrollo económico y empleo; movilidad sostenible y calidad de vida; defensa de la familia y garantía del bienestar social y vuelta al valencianismo y fomento de las tradiciones. Tenemos un proyecto de ciudad integrador, dinámico y, sobre todo, posible y solvente.

Proponemos una capital abierta al mundo, donde quepamos todos, donde se fomenten las políticas destinadas a la creación de empleo, al desarrollo del emprendimiento y la innovación, que Valencia sea motor del desarrollo económico de nuestra comunidad y que impulse la creatividad, seña de identidad a lo largo de su historia.

Prometemos no someter nunca más a la ciudadanía a las improvisaciones del concejal Grezzi, con una propuesta de movilidad sostenible que reduzca los atascos y mejore las frecuencias del transporte público. Nos comprometemos a crear una concejalía de calidad de vida que coordine limpieza, jardinería y mobiliario urbano.

Imagen de la ciudad de Valencia - ABC

Valencia necesita priorizar a las personas y a las familias, para lo que crearemos la concejalía de la familia y el bienestar, dedicada a la infancia, a los jóvenes, a las denominadas ‘familias sandwich’, a la ‘segunda juventud’ y a los mayores. Lanzaremos el cheque escolar, universal y gratuito, de 0 a 3 años.

No vamos a dejar a nadie por el camino, detectando a tiempo la diversidad de capacidades y las necesidades de ayuda a las familias de acogida. Vamos a trabajar por los jóvenes dándoles voz y facilitándoles el acceso a la primera vivienda.

En esta legislatura, en el ámbito de nuestras señas de identidad, el tripartito municipal ha intentado erradicar nuestras tradiciones, borrar la historia y corregir los sentimientos de los valencianos a base de decretos. Si Ciudadanos tiene responsabilidad de gobierno cambiaremos el rumbo, vamos a ‘revalencianizar’ nuestra ciudad, que es de todos y no sólo de unos pocos, esclavos de identidades ajenas a nosotros. Protegeremos la huerta que abraza Valencia, queremos situar a la ciudad en el futuro, por eso crearemos una delegación, que dependerá directamente de alcaldía, encargada de liderar la transformación digital y la transición energética. Nuestro modelo persigue que Valencia sea una ciudad mediterránea inteligente y que no pierda el tren de las grandes urbes europeas, en pleno proceso de cambio. ‘Nos apasiona Valencia’, ese es nuestro lema, y no es vacío, porque sabemos cómo queremos que sea Valencia en 2023 y cómo recorrer ese camino. Tenemos el mejor proyecto, queremos compartirlo contigo y que con tu ayuda se convierta en realidad.

*Fernando Giner es candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Valencia