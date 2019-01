Empresas Alicante tendrá un centro de negocios con forma de barco velero de 9.000 metros El complejo se iluminará de noche para resaltar su vela gigante, un techo textil o metálico

El Distrito Digital de la ciudad de Alicante contará con un centro de negocios de diseño original y «emblemático» en la zona portuaria, un complejo para albergar empresas con la forma de la cubierta de un barco velero sobre una superficie de más de 9.000 metros cuadrados. Así lo ha presentado este miércoles el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Además, los materiales escogidos recordarán esa estética de la embarcación, con una especie de faro en un extremo que acogerá un aerogenerador y una estructura superior textil o metálica para dar la apariencia de una vela, que por la noche estará iluminada.

De momento, se ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Alicante la concesión del Muelle 5 para albergar nuevas instalaciones del Distrito Digital y la previsión del Consell, según ha precisado Puig, es que estén en funcionamiento a finales de 2020.

El complejo se levantará sobre una superficie de 9.445 metros cuadrados y con 4.533 de edificabilidad, está en un segundo periodo de alegaciones y a la espera de ver si lo acomete una empresa privada o la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV). Se trata de cuatro edificios diseñados cada uno de ellos con apariencia de contenedores de colores, con plazas de garaje subterráneas.

Los cuatro bloques estarán separados entre sí por una distancia de 10 metros, donde se situarán zonas de esparcimiento, y se ha calculado una inversión de 7,5 millones de euros.

Puig que ha dicho que las nuevas tecnologías son una "nueva revolución industrial", ha asegurado: "No estamos dispuestos a perder este tren, damos un paso más para que Alicante sea un referente", ha dicho.

Así lo ha declarado este miércoles en una comparecencia de prensa, en la Casa de les Bruixes en Alicante -sede del Consell-, tras la reunión de seguimiento del proyecto del Distrito Digital, que a su ubicación en la Ciudad de la Luz y la Estación Marítima, se tratará de unir un edificio "emblemático" en el Puerto.

Las nuevas instalaciones, compuestas por cuatro estructuras modulares, cada una de ellas de 1.200 metros cuadrados, supondrán una inversión de 7,5 millones de euros y podrán albergar a 550 profesionales.

Puig ha incidido en la necesidad de generar nuevos espacios "de excelencia" para este proyecto, "una plataforma de progreso y prosperidad", que aunque "se desarrolla fundamentalmente en Alicante", es una iniciativa con proyección "para toda la Comunitat".

Hace unos días, el presidente autonómico también anunció un proyecto de grandes dimensiones en otra zona portuaria, en este caso, Valencia, un túnel por debajo del mar para la conexión con Sagunto que costará 400 millones de euros.

El jefe del Consell ha explicado ahora que el Distrito Digital de Alicante "ya ha superado las expectativas de demanda iniciales" dado que la previsión se situaba en un contingente de 500 puestos de trabajo en 2 años con los dos primeros programas de atracción de empresas, "y ahora, solo con el primer programa, la demanda efectiva en cinco años es de 3.000 puestos de trabajo de calidad".

"Damos un paso más para que Alicante se convierta en un referente fundamental de la innovación y de la inteligencia artificial", ha aseverado Puig, quien ha recordado la apuesta de la Generalitat por "la transición hacia la nueva economía" y la importancia de la colaboración público-privada para conseguir "puestos de trabajo de calidad" y para generar "las mayores sinergias posibles".

Cuestionado sobre si había habido algún tipo de contacto con el Ayuntamiento de Alicante por su proyecto 'Alicante Futura', Puig ha dicho que no y ha advertido de que el Distrito Digital "no es una aventura, es una realidad". No obstante, se ha mostrado abierto a "cualquier colaboración" con empresas e instituciones y "a favor del empleo".

Con 69 solicitudes

El Distrito Digital lanzó su primer programa de atracción de empresas en marzo de 2018 y, en los 10 meses transcurridos desde entonces, se han producido 69 solicitudes de diferentes firmas, de las que finalmente se han resuelto favorablemente 51 casos. Además, en este programa en el que dos grandes empresas como Accenture e Indra actúan como "tractoras", también tendrán presencia 19 empresas sin incentivos.

Respecto al empleo que se prevé generar se cifra en 2.500 puestos de trabajo por parte de las empresas tractoras, en un periodo de 5 años, y 475 puestos más del resto de las firmas implantadas.

En la actualidad hay 19 empresas establecidas en edificios de la Ciudad de la Luz, que han generado 192 puestos de trabajo, y en marzo de este año se prevé alcanzar una implantación del 80%.

El 'president' también ha recordado la iniciativa del Centro de Investigación del Envejecimiento, del que se está elaborando el estudio, y cuya presentación está prevista para el mes de marzo.

"Se trata de un centro que es una gran oportunidad", ha declarado Puig, quien ha subrayado "la visión europea e internacional" del proyecto que, "nos permitirá estar presentes en uno de los temas de debate" de la sociedad actual.