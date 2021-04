Pedro Sánchez y Ximo Puig, os habéis olvidado de Benidorm

Actualizado: 29/04/2021 20:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casi la totalidad de las empresas de Benidorm estamos muy cerca de quebrar. No podemos aguantar más sin compensaciones a todas las pérdidas que estamos teniendo desde hace más de un año.

Benidorm no es Valencia o Alicante, aquí las empresas viven del turismo y sin turistas estamos sin clientes, así no podemos ni dar trabajo a nuestros empleados que siguen en ERTE, ni generar dinero para pagar los alquileres, los impuestos y todos los otros costes de un negocio.

En este momento no nos queda ni un euro. O nos dejan tener clientes o nos dan ayudas directas abundantes para no cerrar y tienen que llegar mañana, no dentro de un mes o dos y tampoco 15.000 o 20.000 euros por empresa.

Llevamos 14 meses sin clientes. O abrimos o nos compensan, ya está bien.

Pedro Sánchez y Ximo Puig, en un acto público - ABC

Las supuestas financiaciones del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) con hasta 30.000 euros a fondo perdido son una gran mentira, porque en mas de 60 dias en los que la mayoría de las empresas han presentado la solicitud, muy pocas han tenido contestación y menos han sido las aprobadas. La mayoría estamos a la espera de recibir algún tipo de notificación.

De los 7.000 millones de ayudas directas aprobadas por el Gobierno central (657 a la Comunidad Valenciana) ahora están redactando el reglamento para su reparto, o sea, como poco hasta final de junio nada de nada.

Mañana, ¿quién paga al ICO y la nómina y el alquiler, y los proveedores y el seguro, y el internet y el teléfono, y la asesoría…?

Ximo Puig, ¿has tenido alguna vez una empresa y empleados que pagar?

Pedro Sánchez, ¿has tenido que pedir préstamos porque te han obligado a ello?

Alex Fratinies miembro de la junta directiva de la asociación de restaurantesABRECA