No soy político, soy hostelero

Soy hostelero de Benidorm y miembro de la junta directiva de ABRECA (asociación de bares y restaurantes de Benidorm), gestiono varias heladerías, cafeterías y restaurantes en la Marina Baixa y otros desde hace 18 años y mis locales se nutren en un 90% del turismo nacional e internacional.

Desde que ha empezado esta pesadilla, he metido mi experiencia y mi conocimiento de la situación internacional a disposición de ABRECA vista mi situación familiar, que me permite conocer en primera persona como están actuando los gobiernos francés e italiano.

Desde el principio de la pandemia del coronavirus la asociación ha colaborado con las instituciones y reclamado medidas compensatorias para evitar lo que está pasando: la quiebra de muchas empresas, de muchos amigos, de muchas familias que viven de la hostelería.

Alex Fratini, en uno de sus restaurantes en Benidorm - MIKEL PONCE

Desde que hemos elevado el tono señalando los verdaderos culpables de la situación económica hay personas que me envían amenazas anónimas, clientes con ideología de izquierda que ya no vienen a mis locales y gente que me está poniendo verde con mis amigos.

Yo soy hostelero y quiero seguir siendo hostelero, pero Pedro Sanchez y Ximo Puig cada día que pasa me lo están poniendo más dificil porque solo hacen restricciones al sector sin ninguna compensación.

Esto me está pasando a mí y a todos los compañeros de Benidorm y de España. Estamos al borde de la quiebra por qué no tenemos clientes, tenemos los mismos gastos y no tenemos ayudas.

En Francia, Italia, Alemania y otros países, cuando se hacen restricciones, el Estado te indemniza, aquí no. Murcia, Galicia, Asturias, País vasco han presentado un plan de rescate del sector de la hostelería, Valencia no.

Yo estoy señalando los culpables de la ruina económica de la hostelería y podrían haber sido de cualquier partido político, pero los que me señalan a mí no son del PSOE o de Podemos, son racistas, xenófobos y con falta de conocimientos de la situación. La política nunca me ha gustado porque sus costumbres es criticar a el opuesto sea lo que diga y no tiene que ser asi.

¿Sabéis cuántos hosteleros me llaman llorando por la situación económica y me dicen que están a punto de cerrar definitivamente?

¡Basta ya!