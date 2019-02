Política Alcaldía de Alicante o lista de las generales: la portavoz de Ciudadanos en las Cortes medita su futuro Mari Carmen Sánchez descarta oficialmente que vaya a presentarse por su provincia para la candidatura autonómica

Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 26/02/2019 20:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después del complicado reto de asumir la portavocía de Ciudadanos en las Cortes Valencianas por el portazo de cuatro diputados -actualmente no adscritos-, Mari Carmen Sánchez no descarta nada sobre su futuro. La afirmación permanente en su boca es que se encuentra «a disposición del partido», aunque el ámbito autonómico le agrada y no lo ha ocultado. Tal vez por ello hasta hace pocas semanas fuentes de la formación naranja consideraban que permanecería en el Parlamento la próxima legislatura al ser una preferencia.

Lo que hará, sin embargo, no está claro. Después de anunciar que no se presentaría contra Toni Cantó como cabeza de lista a la Generalitat, este martes ha admitido públicamente que descarta ir a las Cortes por la provincia de Alicante, de la que procede.

Durante estos meses se ha especulado sobre la posibilidad de que fuera la alcaldable de Ciudadanos en Alicante, una opción que se encuentra estudiando. Al no celebrarse primarias en la ciudad, todavía tiene margen para decidir y, ha señalado, lo está «valorando en estos momentos». Todo mientras ha reiterado una vez más su compromiso es «con el partido y el proyecto».

Pero no es el único puesto al que se apunta. Algunas voces de la formación señalan que existe la posibilidad de que pudiera ir en la lista de las generales, para el Congreso (escenario más probable) o el Senado. Por ahora, todo se encuentra encima de la mesa a la espera de que las conversaciones con Madrid desentrañen los ofrecimientos desde la dirección y si finalmente da el salto a otra institución.