Alicante La alcaldesa socialista de Santa Pola, citada a declarar por la media maratón «gratis» que costó 100.000 euros La fiscalía investiga la denuncia del PP porque el Ayuntamiento asumió los gastos y la empresa organizadora cobró a los corredores

ABC

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 29/10/2018 19:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La alcaldesa socialista de Santa Pola (Alicante), Yolanda Seva, está citada a declarar en un juzgado el 27 de noviembre por la contratación de la última Media Maratón que -según consta en la denuncia del PP que ahora investiga la Fiscalía- iba a resultar gratuita para el Ayuntamiento y finalmente costó 100.000 euros.

La alcaldesa ha confirmado a Europa Press la citación, que recibió el pasado viernes y de la que ha dicho no saber nada.

Seva ha sido llamada a declarar en los juzgados de Elche junto a su concejal de Deportes, Maria Dolores Tomás López, tras la denuncia presentada en Fiscalía por el grupo municipal del PP.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este lunes Europa Press, los populares santapoleros apuntan a los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

El PP expone que el coste de la celebración de la media maratón del pasado 21 de enero superó los 100.000 euros y que la adjudicataria tuvo unos ingresos, por el precio cobrado a cada corredor, de unos 150.000 euros.

Además, se precisa que Intervención no emitió ningún informe porque "no se comprometía gasto alguno" para el Ayuntamiento, circunstancia que desde el PP se asegura que "no resulta cierto" y que se acalló "arteramente" los gastos que "efectivamente" tuvo la media maratón.

Según el PP, días antes del decreto de Alcaldía que autorizaba la prueba se emitieron informes desde Servicios Generales, de Servicios Eléctricos y de Obras, Ocupación de Vía Pública, AMFISA, Urbaser y McDonald, donde se subraya la "ingente" cantidad de elementos necesarios para la celebración de la prueba.

"Por tanto, podemos afirmar que antes de que, por la alcaldesa presidenta, se dictara el decreto de 18 de enero de 2018 autorizando la celebración de la prueba de la Media Maratón Santa Pola el día 21 de enero de 2018, se habían realizado, prácticamente, el 80 por ciento de las actuaciones necesarias para su práctica", denuncia el PP.

Además, los 'populares' subrayan que por "los antecedentes documentales" la contratación de la mercantil se realizó "de forma directa, sin concurso ni licitación alguna", lo que a su juicio supone una "violación de las normas de contratación administrativa más elementales".

Para el PP, el contrato debería haberse ajustado a la categoría de servicios de espectáculos, e indican que no podría ser considerado contrato menor dado que "aunque el precio a satisfacer por el Ayuntamiento de Santa Pola a la empresa privada organizadora es nulo, el valor estimado no lo es".

Y consideran que el "valor total de la explotación" debe tener en cuenta los ingresos por el precio que pagan los corredores, la captación de publicidad e incluir "las aportaciones que puede hacer la administración contratante en forma de asunción de gastos de funcionamiento", como policía, personal, conexiones o infraestructuras.

Por todo ello, el PP santapolero entiende que no puede recurrirse a un contrato menor ni a un procedimiento negociado sin publicidad y sí "a un procedimiento abierto".

Como ejemplo, recuerdan que la media maratón de enero de 2016 fue organizada por un club de atletismo local que asumió el coste de 5.600 euros de la Policía Local. Frente a ello, exponen que la mercantil adjudicataria este 2018 "no abonó absolutamente nada" a la administración, fijó los precios y se quedó la recaudación obtenida.

Finalmente, denuncian que la Junta de Gobierno ratificó el decreto de Alcaldía el 26 de enero, cinco días después de celebrarse la prueba. "Y para perjudicar aún más a las arcas municipales el Ayuntamiento de Santa Pola, ni siquiera se liquidó" a la adjudicataria las tasas que "obligatoriamente" debía satisfacer por las ordenanzas fiscales por utilización de instalaciones deportivas y prestación de servicios motivados por espectáculos, caravanas".