Financiación El alcalde de Alicante bajará un 5% el IBI y ampliará la plantilla municipal al cancelar el Plan de Ajuste Los primeros empleos en el Ayuntamiento serán para policías y bomberos y se aliviará la presión fiscal de otros tributos

ABC

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 27/06/2018 20:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Alicante encara una nueva etapa sin el corsé financiero del riguroso Plan de Ajuste a sus cuentas, en vigor desde 2012, que será cancelado en breve. Así lo ha anunciado el alcalde, el 'popular' Luis Barcala, quien ha revelado que para aplicar esta medida deberá abonar los 30,5 millones de euros de deuda que mantiene y podrá rebajar un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles, además de ampliar la plantilla municipal.

Según informa el consistorio en un comunicado, la medida abre la puerta a una bajada de impuestos, entre ellos el IBI, y a la creación de puestos de trabajo, que estaba bloqueada hasta ahora por el Ministerio de Hacienda en aplicación del Plan de Ajuste.

"Vamos a cancelar el Plan de Ajuste para que el Ayuntamiento de Alicante esté en 2019 en las mejores condiciones financieras posibles y en segundo lugar para garantizar la ejecución de todos aquellos proyectos que están en tramitación en beneficio de nuestra ciudad", ha aseverado el primer edil.

El equipo de gobierno destinará para ello 30,5 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería, para amortizar de forma anticipada los prestamos vigentes y que están avalados por el Gobierno central. De esta manera, el Ayuntamiento quedará liberado de las restricciones impuestas, que estaban contempladas como obligaciones en el plan.

Entre ellas, cabe destacar la imposibilidad de proceder a una reducción de tributos y a la ampliación de la plantilla de funcionarios municipales. Una vez amortizada la deuda, el alcalde ha adquirido el compromiso de proceder a una reducción de impuestos municipales, entre ellos el IBI.

Asimismo, el desbloqueo de las cuentas municipales permitirá la ampliación de plantillas municipales, "sobre todo aquellas con mayores carencias y necesidades y dotar de más efectivos a muchos departamentos municipales", entre ellos los de seguridad como la Policía Local y el cuerpo de Bomberos municipales.

Inversiones sin ejecutar

En este sentido, el primer edil ha señalado que "todas las inversiones no ejecutadas en 2017 están totalmente garantizadas, así como aquellas previstas para el año 2018". Además, ha indicado que existe "un sobrante, que tras la cancelación, va a permitir abordar los compromisos adquiridos y las nuevas inversiones", y ha hecho hincapié en que "la cancelación permitirá recurrir a financiación externa, si fuera necesario para realizar inversiones, ya que disponemos de un amplio margen dentro de los niveles de endeudamiento que quedaría el Ayuntamiento tras esta medida".

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha explicado que la hoja de ruta propuesta es convocar un pleno extraordinario para en la primera quincena de julio abordar la modificación de crédito que permitirá la cancelación de esos 30,5 millones, y abordar la reforma fiscal a principios de septiembre con el objetivo de tener las ordenanzas listas para mediados de diciembre.

La amortización del plan de ajuste no va a suponer, según el alcalde, una merma de las inversiones del Ayuntamiento, ya que continuará con la adjudicación de inversiones sostenibles no ejecutadas por la corporación anterior en el ejercicio 2017 y además se dispondrá de un remanente para nuevas inversiones correspondientes al ejercicio de 2018. En todo caso, según el alcalde, la cancelación del plan de ajuste permite al Ayuntamiento recurrir, si se estima necesario, a la financiación externa para abordar necesidades ciudadanas no contempladas en los presupuestos en vigor.

Por todo ello, Barcala ve "muy beneficiosa para la ciudad la cancelación del Plan de Ajuste al estimar que la reducción de impuestos actuará de resorte para la activación de la economía". Asimismo, la ampliación de plantillas municipales permitirá prestar un mejor y más rápido servicio a los ciudadanos en todos los ámbitos de la ciudad.

La supresión del plan de ajuste tendrá como uno de sus impactos más importantes "la revitalización de la economía al disponer los ciudadanos de más ingresos por la reducción de tributos". El efecto será igualmente positivo en la generación de puestos de trabajo en el sector privado, dada la previsible mayor demanda que se generará en la ciudad con la disminución de los tributos y el poder de atracción que esa demanda tendrá para la creación de nuevas empresas.

El alcalde de Alicante considera necesario abordar en este momento la cancelación del Plan de Ajuste para dar un impulso a la economía, mermada por los tres años de gestión del tripartido y por la paralización que durante este tiempo ha padecido el propio Ayuntamiento como la actividad privada, bloqueada en muchos casos por la incompetente gestión primero del tripartito y posteriormente de los socialistas.

Ha confiado además en que los grupos políticos darán su apoyo ya que ha sido reivindicada desde el principio por todos ellos, incluso, planteada dos veces el instar a su cancelación. Una medida votada a favor en varios plenos.

El concejal de Hacienda también iniciará una ronda con los grupos para abordar la reforma fiscal y lograr el máximo nivel de apoyo y consenso a los que ha pedido "actuar con responsabilidad y la máxima celeridad en beneficio de todos para cumplir con los plazos anunciados".