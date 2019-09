O miente «The Guardian» o miente Ximo Puig

Seguir Alberto Caparrós @AlbertoCaparrs Actualizado: 26/09/2019 17:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay vuelta de hoja. O el prestigioso periódico británico «The Guardian» miente en este enlace o el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha faltado a la verdad este jueves en sede parlamentaria.

El dirigente socialista se ha sometido a la sesión de control en las Cortes Valencianas siete meses después de la última vez. Una ausencia prolongada que ha propiciado que a la oposición se le acumularan las preguntas al jefe del Consell. Entre ellas, los motivos que condujeron a la Generalitat a pagar 43.000 euros a «The Guardian» por un acuerdo comercial que incluía una entrevista a Ximo Puig.

«Es absolutamente falso, punto y final». Puig ha tratado de zanjar el asunto pero su aseveración en las Cortes Valencianas choca de bruces con lo que sostiene el rotativo inglés. De hecho, en el enlace de la página web de «The Guardian» en el que se alojó la entrevista al presidente de la Generalitat se explica literlamente que «la página que estás buscando ha sido eliminada porque el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante».

Si «The Guardian» no miente, la Generalitat pagó por una entrevista a Puig que se publicó en 2016. El Portal de Transparencia de la Administración autonómica reflejó en el ejercicio 2017 un monto de 43.000 euros en concepto de promoción y publicidad institucional en el que figura como perceptor «The Guardian». Tres años después de la publicación, ha sido el propio periódico el que ha eliminado el contenido y ha desvelado que la entrevista era de pago. Una práctica que negó la Generalitat todo ese tiempo y que todavía hoy niega.

Es más. Ximo Puig ha acusado este jueves a la oposición de mentir («puede repetir mil veces una falsedad»), cuando los grupos parlamentarios y los medios de comunicación españoles que, como ABC, han informado del acuerdo comercial con «The Guardian», nos hemos limitado a hacernos eco de las explicaciones del propio rotativo británico, uno de los de mejor reputación de la prensa europea.

Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tomada este jueves en las Cortes Valencianas - ROBER SOLSONA

Así las cosas, si conforme sostiene el presidente de la Generalitat lo que se pagó fue «un libro con información de la Comunitat Valenciana, y después un encarte sobre la economía valenciana», lo lógico sería que el Gobierno autonómico pusiera en marcha los resortes legales para obligar a «The Guardian» a publicar una rectificación. Ni consta que lo haya hecho ni parece que lo vaya a hacer.

De esa forma, no es la palabra de Ximo Puig contra la de la oposición. Es la palabra del presidente de los cinco millones de valencianos contra la de un periódico que nada gana difundiendo que le pagaron por publicar un entrevista y la ha suprimido porque «la política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos». Esto no se leerá en el Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas, pero sí aquí, en la web de «The Guardian». Juzguen ustedes quién miente.