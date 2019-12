Política Agitación en Ciudadanos por el inmovilismo en la Comunidad Valenciana hasta después del congreso Los dos sectores del partido firman una paz sólo aparente, pues la pugna continuará en cuestiones como los compromisarios Cargos y bases reclaman a Toni Cantó que actúe tras su silencio en el Consejo General del sábado y la nula representación en la gestora

Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 04/12/2019 05:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No parecía desacertada la interpretación de que el Consejo General de Ciudadanos del pasado sábado no serviría de foro para dar solución inmediata a los problemas territoriales que sufre la formación. La intención del portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, de plantear dimisiones en la organización autonómica tras los malos resultados o de acelerar cambios en la estructura no se ha visto satisfecha -como parecía probable- dada la situación actual del partido.

El congreso del que tiene que salir la nueva dirección nacional que aspira a encabezar Inés Arrimadas se ha marcado -si no se celebran una nuevas elecciones- para marzo, por lo que todo se pospone hasta entonces, como ya apuntaba este periódico.

Con qué clima se vivirán a nivel interno los próximos cuatro meses es una de las preguntas que surjen estos días. Tras la cita del fin de semana, se salió con una especie de paz firmada entre el sector de Cantó y el del secretario de Organización, Emilio Argüeso, según algunas fuentes. Sin embargo, estas mismas voces se afanan en remarcar que será todo aparente, puesto que el pulso soterrado se continuará manteniendo. Éste, tal vez, deje de ser tan público, ya que desde el aparato se decantan por permanecer silenciosos en las declaraciones oficiales. De este modo, es posible que Cantó acabe por rebajar el tono ante los medios de comunicación para que no se le identifique desde Madrid en una actitud de confrontación permanente.

Una de las cuestiones pendientes de resolver es la de la portavocía de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Actualmente la ocupa Fernando Giner, y su relevo por Cantó previsto para después del verano se ha dilatado por las tensiones internas y las constantes elecciones. Ahora tendrá, de nuevo, que esperar.

El futuro político de Cantó

A ello se unen otros cambios en la estructura que deberán debatirse de cara a la Asamblea General. Son numerosas las voces y los territorios que reclaman mayor capacidad de decisión a la hora de conformar sus direcciones, de modo que no todo dependa de la nacional como hasta ahora. La incógnita es cómo se solventará, debido a que hasta el momento se han tratado de evitar las baronías. Gran parte del futuro político de Cantó podría depender de si consigue mayor libertad de movimiento para liderar el proyecto y escoger a su equipo o, si, por el contrario, el poder orgánico sigue en manos de Argüeso. En este último escenario, llegará un punto en el que tendrá que tomar una decisión personal dependiendo de cómo evolucione todo -y no únicamente por los intentos o las presiones para descabalgarlo-.

Otro de los debates será el aumento de la presencia de representantes autonómicos en la nueva cúpula de la formación naranja. En el caso de la gestora creada el sábado, la Comunidad Valenciana, tercer territorio en número de afiliados y con 18 diputados en las Cortes, no forma parte de ella.

Gestora de continuidad

Este cúmulo de circunstancias han generado agitación entre cargos y agrupaciones durante las últimas jornadas, lo que evidencia el complicado papel de Toni Cantó. Una parte le pide que actúe ante el temor de que el continuismo en la gestora se traduzca en esta misma tendencia en la nueva dirección que salga en marzo. Las críticas provienen especialmente del sector crítico con el que fuera secretario de Organización, Fran Hervías -representado en la Comunidad por Argüeso-, al cual se incorporó al órgano.

El descontento viene dado igualmente por lo ocurrido el sábado. Mientras tres de los doce miembros de la delegación valenciana votaron abstención en la composición de la gestora -escenificando que no estaban plenamente de acuerdo-, el portavoz en las Cortes prefirió guardar silencio en todos los asuntos, al igual que el resto.

Entre las reclamaciones a Cantó también se encuentra que incremente el contacto y la comunicación con los afiliados y que reivindique el peso del territorio.

Desde hace ya unas semanas, y más a partir de ahora, la pugna entre corrientes se da en el terreno de los compromisarios que acudirán a la Asamblea.