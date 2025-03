Los agentes de la Policía Local de Valencia no podrán llevar mascarillas con la bandera de España ni otras insignias durante su jornada laboral. El cuerpo de policía ha repartido a los trabajadores unas nuevas mascarillas con el logo de la Policía Local, que es la que deberán portar a partir de ahora para protegerse frente al coronavirus .

A este respecto, el representante del sindicato de Policías Locales (SPPLB) en el Ayuntamiento de Valencia, Jesús Santos , ha detallado que las mascarillas con la bandera de España fueron entregadas hace cerca de dos meses por el sindicato, ante la escasez que había en el cuerpo.

Por ello, se muestra «sorprendido» ante este decisión del Ayuntamiento de Valencia , que, según asegura Santos, no ha argumentado por qué únicamente se podrán llevar las mascarillas que ellos ofrecen.

«Los agentes utilizaban las mascarillas del sindicato y otras compradas por ellos mismos, porque esto nunca ha sido un chorreo de mascarillas, que tuviéramos las que quisiéramos. Nos sorprende que venga ahora este tipo de problemas», ha expresado.

En la misma línea, ha apuntado que la mascarilla que ellos regalaron llevaba una bandera de España y el logo del sindicato y subraya que tiene la misma homologación que la ofrecida por el cuerpo. «Hasta ahora, no habíamos tenido ningún problema con esa mascarilla ni con ninguna. Ahora parece que es un problema que lleven mascarillas del sindicato. Nos ha sorprendido, no lo entendemos, porque es un ahorro para el Ayuntamiento », recalca Santos.

Imagen de un agente con la mascarilla repartida por el sindicato SPPLB ABC

En este contexto, apunta que la alternativa es llevar únicamente las entregadas por el cuerpo , pero precisa que cada agente debería recibir catorce mascarillas cada semana, porque pueden usarse cuatro horas. Sin embargo, indica que solo reciben dos a la semana.

«Si tenemos que llevar esas y nos tienen que dar catorce es un dispendio bastante importante y esto lo paga el ciudadano. Si para que no lleven la nuestra van a tener que comprar catorce a cada agente, para eso que lleven la quirúrgica, que es más barata», afirma el representante del sindicato de la Policía Local de Valencia.

Asimismo, se ha preguntado si se trata de una prenda de uniformidad , porque al ser un complemento nuevo no está recogido en el decreto de la Generalitat . «Si es de uniformidad, la norma dice que nos la tienen que dotar de las que necesitamos», sostiene.

«Que pongan las nuevas mascarillas por imagen corporativa me parece estupendo, pero no lo entiendo, porque lo que no sobran son mascarillas. Es un ahorro, porque estas no las paga el ciudadano y no dañan la imagen corporativa», considera Santos. A este respecto, puntualiza que cada semana recibían cinco mascarillas quirúrgicas y dos de FFP2, para las intervenciones.

Según afirma Santos, esta situación ha molestado a algunos agentes, porque no entienden los motivos. «Algunos creen que hay algún problema con la bandera . No sabemos si tiene que ver con eso o no, nos extrañaría y no lo entenderíamos, pero como estamos en la época que estamos, que parece que suponen un problema estas cosas... Creo que hay cosas más importantes de las que nos tenemos que ocupar», concluye el representante sindical.