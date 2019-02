Educación Adoctrinamiento en las aulas valencianas: una canción alaba ser «ecologista de Los Verdes» «Mi madre me controla tanto» y «me gustaría que no fuera tan plomo» o también «aprobar sin estudiar», en las letras enseñadas en clase

Alumnos de colegios de la Comunidad Valenciana van a aprender una canción en la que se alaba «ser ecologista de Los Verdes» y se anima a «aprobar sin estudiar» o se lamenta tener «una madre que me controla tanto y que me gustaría que no fuera tan plomo». Forma parte de una actividad llamada «L'escola canta» (La escuela canta), que el PP ha exigido retirar de forma «inmediata» a la Conselleria de Educación.

«Supone un nuevo episodio de adoctrinamiento en las aulasque evidencia el desprecio profundo que el PSPV y Compromís sienten hacia las familias y hacia el principio de autoridad», ha denunciado la portavoz de Educación del grupo popular en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, quien ha alertado además de que este programa está previsto implantarlo en 72 centros escolares de Alicante, Castellón y Valencia, tras su presentación en un macroevento coincidiendo con la Festa per la Llengua.

Otros ejemplos de la peculiar riqueza de la letra de estas canciones enseñadas en clase -que están compuestas en valenciano- son que la madre ejerce una «vigilancia constante», que se puede «aprobar sin estudiar y hacer deporte sin sudar», o también «mirar la tele en el sofá, bien estirada de piernas».

Aunque el cariz más «ideológico», a ojos del PP, está en la loa a «una mujer combativa, que es una gran artista. Naturista, bromista y tiene muy buena vista. Pacifista, de los verdes, rebelde y ecologista».

«Disfrazado» como ocio

Gascó abunda en que con esta iniciativa se pretende «adoctrinar y atacar a las madres», ya que «disfrazan como actividades lúdicas lo que son doctrinas políticas e ideológicas», por lo que opina que «Puig se ha convertido en el mayor enemigo de las familias valencianas».

Según su análisis, con este programa «se cuestiona la autoridad de la familia, del papel de la madre, y se desprestigia el esfuerzo, además, en la letra se llega a promover a Els Verds, e incluso hacen apología de la vagancia».

Para la diputada autonómica del PP, «Puig está intentando enfrentar a los alumnos con sus familias para poder influir en los más pequeños. No se sostiene que en una canción dirigida a niños de Primaria se ponga en duda el papel de la madre, rozando incluso el machismo más rancio».

Por ello, Gascó ha pedido a al presidente de la Generalitat que «saque la ideología de las aulas: no vamos a consentir que se dirija la Educación al más puro estilo comunista en el que el Estado es quien debe educar y las familias son solo un estorbo para lograr su objetivo de inculcar una ideología a los niños».