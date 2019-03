Plagas Adiós al cultivo de almendros en el norte de Alicante La Conselleria anuncia indemnizaciones y ayudas para la reconversión del sector y los agricultores critican el arranque de arboles sanos por la xylella

La Plataforma de Afectados por la Xylella Fastidiosa (AXFA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante han alertado de que el protocolo de erradicación del décimo brote de 'xylella fastidiosa', con 925 nuevos positivos en la provincia, significará "arrancar la práctica totalidad de los almendros del norte de Alicante".

Se trata de "datos demoledores para Alicante" y "el brote más dañino hasta el momento, ya que añade 925 nuevos positivos y, por primera vez, cuatro ciruelos infectados", alertan las organizaciones en un comunicado conjunto.

Todos los casos están en el interior de la zona demarcada de control y seguridad de cinco kilómetros, salvo 18 en las inmediaciones. En total hay medio centenar de municipios con casos detectados, todos en Alicante, según ha comunicado este martes la Conselleria de Agricultura.

Para AXFA y Asaja, esto "corrobora que la plaga está extendida y no van a poder erradicarla", ante lo que reclaman "responsabilidad" a la administración autonómica y avisan que el protocolo de erradicación "no será efectivo en el escenario actual que padece Alicante".

A su juicio, es necesario sustituir este protocolo por el de contención, que contempla arrancar y destruir solamente el almendro infectado y reducir la actividad del insecto vector.

Ambas entidades destacan ser las únicas que han mostrado en la reunión de seguimiento su "más absoluto rechazo" al plan de erradicación de Agricultura, que "ha demostrado que no funciona porque la plaga sigue extendiéndose como una mancha de aceite". Al encuentro han acudido representantes de la plataforma de afectados con pancartas y camisetas que decían 'No al arranque de árboles sanos'.

"La declaración del décimo brote de Xylella, el brote con las mayores dimensiones de positivos publicado hasta el momento, demuestra que la Conselleria sigue muy lejos de poder controlar la plaga, aunque se empeña en querer erradicarla a costa de eliminar casi la totalidad de las plantaciones de almendro de secano de las tres comarcas alicantinas afectadas", denuncian las organizaciones.

En este contexto, lamentan que "la situación empeora con cada brote y la Conselleria sigue empecinada en la erradicación". Por contra, "los datos demuestran que la bacteria está instalada, no está localizada ni es un caso aislado y, por tanto, urge pasar a otras estrategias para contener la bacteria y minimizar los daños ante el riesgo de ruina económica", afirma el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte.

«Desastre económico»

Por parte de AXFA, el portavoz, Francisco Molines, señala que "si Conselleria sigue adelante con la erradicación, supondrá un desastre económico y medioambiental para pueblos de montaña como Guadalest, Benimantell o Tárbena, donde es probable que se arranque el cien por cien de sus almendros y pasen de ser el pulmón verde de la provincia a municipios semidesérticos".

Según la plataforma, "uno de los motivos por el que Conselleria no pasa a la contención viene de la mano de la fuerte oposición al cambio de protocolo que desde el inicio de la plaga ha mostrado el sector viverista". Su portavoz ve "lamentable que el representante de los viveristas se haya dirigido a los afectados para decir que no solo se debería arrancar los cien metros a la redonda del árbol infectado, sino todos los almendros para así acabar con la enfermedad".

"A pesar de los datos demoledores del décimo brote, la Conselleria de Agricultura sigue empecinada en erradicar, erradicar y erradicar y aplicar un plan de contingencia obsoleto y con una estrategia de erradicación que, para beneficiar los intereses del sector viverista, un lobby muy potente en la Comunitat, ha decidido sacrificar a la parte más débil, los agricultores, y abandonar el sector agrario del norte de la provincia de Alicante", denuncia AXFA.

Indemnizaciones

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, ha explicado que se está preparando un plan de reconversión en el que se han incluido posibles cultivos alternativos y ha destacado que se han convocado 2,35 millones de euros en 2018 y 2,2 millones en 2019 para indemnizaciones.

Su departamento ha informado este martes a las organizaciones agrarias, cooperativas, operadores y viveristas de la Comunitat Valenciana de la décima actualización de los datos de afección de la Xylella Fastidiosa, que se mantiene acotada en el norte de la provincia de Alicante, aunque la zona de control incluye dos municipios de la provincia de València.

En la reunión, que ha sido abierta por la consellera, han participado el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero y los directores generales de Agricultura, Roger Llanes, y de Medio Natural, Antoni Marzo, los cuales han detallado los datos sobre esta enfermedad vegetal a los representantes de AVA, La Unió, UPA, COAG, Cooperatives Agroalimentàries, Asaja Alicante, FEPAC/ ASAJA y ASFPLANT.

"Estamos aplicando el plan de contingencia acordado con las organizaciones agrarias", ha subrayado Elena Cebrián, quien ha recordado que la erradicación es una obligación y que la contención no es una opción ni una decisión de la Comunitat Valenciana, tendría que ser previamente aprobada por la Comisión y por los 27 estados miembros, como cambio de estrategia que podría poner en riesgo otros territorios de la UE.