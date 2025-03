Adelgazar la Generalitat: un debate que ya dan por ineludible en el tripartito valenciano

El adelgazamiento de la Administración autonómica ha sido desde marzo una de las reclamaciones más recurrentes de la oposición, pero también de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuyo presidente, Salvador Navarro, ha abogado por reducir el tamaño de la estructura política. Más allá de lo que pueda responder o no a una estrategia de partido, la lógica de las consecuencias de una crisis económica derivada del coronavirus apuntan a que los recortes en el sector público pasen a estar en el punto de mira.

Las reacciones del Consell han tendido más bien a la evasiva hasta el momento debido a la complicación que supone abordar la cuestión, pero ya son diversos los altos cargos que la dan por ineludible . «Ahora mismo no es algo que esté encima de la mesa, pero llegará más pronto que tarde», señalan.

Si se pregunta a los partidos directamente, PSPV, Compromís y Podemos-EU coinciden en la argumentación de que la Administración está dimensionada y ajustada a las necesidades de la gestión. De hecho, los dos últimos nunca han ocultado que apuestan por ampliarla al considerar que hay una carencia de funcionarios y un exceso de interinidad que impide agilizar la tramitación de multitud de asuntos. Además, hacen hincapié en que los empleados públicos han demostrado, sobre todo a raíz de la pandemia, la importancia de su papel en escuelas, hospitales, centros de salud o servicios sociales y que no se pueden volver a aplicar recetas como las del PP en 2008.

Las percepciones, sin embargo, no son tan monolíticas entre algunos altos cargos de PSPV y de Compromís, que reconocen que el contexto actual ya no es el de hace siquiera unos meses y que la realidad encamina a los recortes . Los tiempos nadie se atreve a concretarlos, puesto que, para empezar, la iniciativa tendría que partir desde Presidencia y Ximo Puig, según varias fuentes del Consell, todavía no ha trasladado a los suyos nada al respecto.

¿Y por dónde comenzar? No resulta complicado escuchar, dependiendo de la fomación, el cuestionamiento a consellerias completas . Desde Compromís dirigen su mirada hacia Innovación -apuesta personal de Puig, pero cuyas críticas a la parálisis llegan hasta desde dentro del propio departamento-, pero también hacia Presidencia , que mantiene -a la espera de varios nombramientos que probablemente tendrán lugar este septiembre- cargos sin nombrar más de un año después de iniciarse la legislatura.

«Si hay puestos que todavía no han sido cubiertos está claro que no serán tan necesarios», comentan algunas voces. Al listado de departamentos prescindibles se incorpora Transparencia , en manos de Esquerra Unida. «En su momento tuvo sentido, pero ahora...», reflexionan. La conversión en una secretaría autonómica no es mal vista desde hace ya tiempo, mientras que la fusión de Economía y Hacienda es otra de las ideas que rondan entre determinados cargos.

Equilibrios de poder

Una remodelación de la estructura de esta manera, sin embargo, no parece sencilla ni factible a corto plazo. Máxime cuando la división de poder entre el tripartito obligaría a repensar todos los equilibrios y generaría evidentes enfrentamientos, como ya se comprobó en las negociaciones para la conformación del nuevo Ejecutivo.

Aun así, las opiniones dentro del Gobierno valenciano no estarían centradas únicamente en acabar con consellerias al completo, sino en una reducción de la estructura con un recorte de altos cargos (direcciones generales o secretarías autonómicas), de organismos públicos o de agencias .

«Es difícil realizar un cálculo económico de un adelgazamiento de la Administración. Seguramente no tendría un impacto directo en lo que a ahorro real se refiere, sino que sería más bien una cuestión de imagen, pero igualmente necesaria », medita un cargo del Ejecutivo. Al igual que otros, menciona los departamentos intocables: Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas.