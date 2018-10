Sucesos Absuelven a un hombre que cultivó 116 plantas de marihuana porque eran para autoconsumo El procesado se enfrentaba a una petición de pena de dos años de cárcel tras ser sorprendido con 785 gramos de droga en su casa

Un fallo del Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia ha absuelto a un hombre procesado por un delito contra la salud pública al considerar probado que las 116 plantas de marihuana que se le incautaron en su domicilio iban destinadas al autoconsumo.

Según ha avanzado este jueves «Levante-EMV», en mayo de 2016 la Policía Nacional encontró las plantas en la casa del ahora absuelto, en la localidad valenciana de Burjassot. Los análisis efectuados a la droga arrojaron un peso neto de 785 gramos con una pureza cercana al cinco por ciento. Un vecino había alertado a los agentes al observar un agujero en su vivienda.

Aunque queda probado que el hombre había cultivado las plantas en su domicilio, la sentencia señala que para poder ser condenado por un delito contra la salud pública debe existir una «intención de promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal, de modo que el cultivo destinado al autoconsumo sería penalmente impune». El hombre, que ha quedado libre de cargos, se enfrentaba a una petición de dos años de cárcel y una multa de 7.500 euros.

El procesado siempre defendió que había cultivado la marihuana para no tener que salir fuera a adquirirla. La Policía no halló pruebas de que pudiera haber comercializado la droga (en su casa no se encontraron monedas) y, además, el método empleado para su cultivo no tiene nada que ver con la sofisticación que emplean habitualmente las bandas dedicadas al tráfico de este tipo de droga.

De hecho, esta misma semana agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos plantaciones de «cultivo acelerado» de marihuana en las localidades valencianas de Almoines y Xeraco. En la operación se han detenidoa los responsables de las mismas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En los dos registros se han intervenido más de 46 kilos de marihuana, 380 euros, 20 focos, tres aires acondicionados, dos filtros de carbono y un extractor.