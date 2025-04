El abogado que ha tumbado las restricciones de Ximo Puig: «Pueden reclamar los hosteleros y quien perdió un viaje o una boda»

El abogado que ha ganado en el Tribunal Supremo un recurso contra las restricciones de la Generalitat Valenciana frente al coronavirus amparadas en el estado de alarma, Curro Nicolau, espera ahora para «ver las responsabilidades del mandatario público» en este asunto, Ximo Puig . La sentencia abre la vía a reclamaciones de los afectados, como por ejemplo los profesionales de la hostelería afectados por el cierre perimetral.

« No soy negacionista , ni antivacunas, entiendo que se tienen que adoptar medidas de salud pública, pero siempre dentro del imperio de la ley», aclara en una entrevista para ABC . Además, sabe bien de los riesgos del Covid-19: « He estado varios días en la UCI a punto de morir ».

Aunque cuando se trata de las «garantías» del ordenamiento jurídico, Nicolau no tarda en plantarse en los tribunales, con varios recursos durante esta pandemia. En el caso del que ha ganado, lo presentó el 25 de enero de 2021, solo un día después de que la Generalitat decretara las restricciones a la movilidad con la prohibicíon de entrar o salir de la Comunidad Valenciana y en los municipios de más de 50.000 habitantes.

¿Qué lectura hace de la sentencia del Tribunal Supremo que estima su recurso contra algunas restricciones de la Generalitat Valenciana en la pandemia?

Es una sentencia donde finalmente el Tribunal Supremo ha reconocido que efectivamente las medidas que se establecieron en base al sistema de gobernanza pues son nulas porque el estado de alarma era nulo y deviene en cascada que todas las medidas son también nulas. Es muy importante la sentencia porque hay que diferenciar dos cosas: a las medidas sanitarias yo nunca me he opuesto, ni la proporcionalidad ni si serán adecuadas, siempre he defendido que tienen que aplicarse porque la pandemia lo exigía, pero lo que se discute es que se estaba haciendo por un procedimiento que legalmente no era el establecido. Hay que respetar al Estado derecho y la constitucionalidad de cualquier tipo de ley o mandato acto administrativo que salga de un gobierno, porque no vivimos una república bananera .

«Además, está la responsabilidad disciplinaria del mandatario, en este caso, Ximo Puig»

¿Qué repercusión puede tener?

Se estima totalmente el recurso, aunque el Ministerio fiscal pedía que se aceptara parcialmente, pero finalmente se ha estimado íntegramente, lo que abre la vía a todas las nulidades de todas las sanciones y a pedir responsabilidad patrimonial , además de responsabilidad disciplinaria del mandatario o los mandatarios. Esta también es importante, porque el gobierno valenciano lo que quería es aplicar medidad y no se discute que se puedan hacer en base a la ley de salud pública, pero se tenía que aplicar un artículo de la ley de la jurisdicción y no un estado alarma, que dejaba sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni consultar a los jueces . Por lo tanto, la sentencia es muy novedosa e importante al reconocerlo el Tribunal Supremo.

Al atenderse su contencioso, ¿qué puede reclamar ahora como recurrente?

Desde la nulidad de sanciones, pueden reclamar por responsabilidad patrimonial todos los hosteleros, la gente que perdió un viaje, quien no pudo celebrar una boda.., se abre la puerta a esas reclamaciones y también a la responsabilidad disciplinaria. Porque vamos a ver qué tipo de repercusiones tiene en el mandatario, en este caso, Ximo Puig y el gobierno valenciano, todos los que firmaron esa resolución. En mi caso, ahora pues puedo reclamar lógicamente los daños y perjuicios , que es lo que voy a hacer ahora, solicitar una aclaración de la sentencia, porque los daños y perjuicios no se han estimado en la sentencia. Y también voy a pedir que se aclaren las costas judiciales , porque en otros procedimientos me han puesto las costas siempre y en este caso a la Administración no le imponen, con lo cual hay un criterio discriminatorio y de desigualdad total.

Control de tráfico por el cierre perimetral MIKEL PONCE

¿Por qué recurrió el cierre perimetral y las limitaciones a la movilidad personal? ¿Qué derechos cree que no se respetaron?

Recurrí porque se estaba vulnerando totalmente el Estado de derecho, la Constitución y la libertad. No estaba recurriendo como tales los derecho,s era un poco en la línea de que no había un amparo legal para hacer esa restricción. Insisto, yo no estoy en contra de esas restricciones, no soy experto y no puedo determinar si esas medidas son adecuadas o no, para eso están los expertos inmunólogos en materia de salud pública. Lo que sí que estaba viendo como como jurista es que con las medidas que se estaban introduciendo no se respetaba ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico.

«Si lo hubiera hecho Pedro Sánchez, pues tampoco era válido y habrían sido medidas inconstitucionales»

Pero en la sentencia se concluye que el gabinete de Ximo Puig se extralimitó al no ser competencias autonómicas por estar decretado el estado de alarma. ¿Serían legítimas esas medidas si las hubiera ordenado el Gobierno central de Pedro Sánchez?

Las medidas estaban fundamentadas sobre el sistema de cogobernanza que se diseñó en el segundo está alarma, y al ser declarado nulo por el Tribunal Constitucional, esa competencia que le otorgaba el Real Decreto para dictarlas sin necesidad de acudir al TSJCV y pedir la autorización, ese criterio en ese momento de que se podía hacer tranquilamente sin ningún tipo de control por parte de los jueces, también es nula. Si lo hubiera hecho Pedro Sánchez, pues tampoco hubiera sido posible porque el estado alarma -como vimos- no era válido y habrían sido medidas inconstitucionales.

¿Tiene más asuntos pendientes de resolución judicial en lo que concierne a la pandemia? ¿Cómo está su reclamación contra la vacunación infantil en centros educativos?

Cmo jurista, lo único que quiero es que se respete el ordenamiento jurídico y los procedimientos legalmente establecidos. Quiero dejar muy claro que yo no soy antivacunas ni una persona negacionista . He pasado el Covid y he estado muchos muchos días en la UCI, casi a punto de morir, con lo cual sé lo que es este virus. Creo que sí que se tienen que adoptar medidas, lo único es que deben tener el amparo legal y los dirigentes deben entender que esto no es un estado bananero, es decir, que no pueden hacer lo que quieran, el fin no justifica los medios. Hay que hacer lo que sea, pero dentro donde el imperio de la ley, de la legalidad.