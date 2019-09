Imagen de la jornada - ABC

Educación Los 1.300 alumnos de ELIS Villamartín y ELIS Murcia se vuelcan con el «Global Be Well Day» La carrera solidaria a beneficio de la ONG de San Pedro del Pinatar «Esto no se para» recaudó una cantidad superior a los 2.500€ para sus proyectos solidarios en Etiopía