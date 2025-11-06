Suscribete a
Más de 500 alumnos de Valencia celebran su Día del Espacio y recaudan fondos para la salud mental

British School of Valencia transforma sus aulas en un universo de aprendizaje durante su Space Day, combinando ciencia, creatividad y compromiso social

Alumnos de Valencia ponen el foco en la conexión como una de las claves de la educación

Más de 500 alumnos de Valencia celebran su Día del Espacio y recaudan fondos para la salud mental
Más de 500 alumnos de Valencia celebran su Día del Espacio y recaudan fondos para la salud mental ABC

ABC

Valencia

Más de 500 alumnos de Infantil y Primaria de British School of Valencia (BSV) han participado en una jornada extraordinaria dedicada a la exploración espacial, en la que la ciencia, la imaginación y la solidaridad se han dado la mano. El evento, conocido como ... Space Day, ha convertido el colegio en un auténtico centro de investigación espacial, con talleres, experimentos, disfraces temáticos y actividades familiares que han acercado a los estudiantes al fascinante mundo del universo.

