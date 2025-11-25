Suscribete a
Más de 3.200 empresas de la zona dana esperan la ayuda del Consorcio de Seguros y algunas se ven abocadas al cierre

La consejera Marián Cano recrimina al Gobierno por «hacer caja con la tragedia» y respalda las quejas de la patronal valenciana CEV por el retraso en los fondos

Daños causados por la dana en un polígono industrial de la provincia de Valencia
Alicante

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha denunciado que 3.278 empresas de la zona dana que han solicitado la compensación del Consorcio de Seguros «aún no han recibido la totalidad del dinero reclamado», según los ... últimos datos del organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Un retraso que incluso ha abocado a algunas al cierre.

