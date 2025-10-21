Descubren 200.000 euros en billetes falsos durante un control: tres detenidos en un coche de lujo en Valencia

La Policía Local de Valencia se ha incautado de más de 200.000 euros en billetes falsos durante un control de seguridad en el Puente de Astilleros. Los tres ocupantes del vehículo, un hombre y dos mujeres, fueron detenidos por un presunto delito ... de falsificación.

Una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítimo que estaba realizando un control preventivo a las 13.00 horas del pasado lunes en la zona del Marítim, dio el alto a un vehículo de alta gama ocupado por tres personas para realizar el correspondiente control de documentación.

En el interior del turismo, los agentes localizaron una bolsa con un total de 200.000 euros, ordenados en fajos de billetes de 50. En el maletero había una máquina de contar billetes, los cuales, a simple vista, parecían auténticos, pero al ser inspeccionados con más detenimiento comprobaron que carecían de algunas de las características que tienen los de curso legal (marcas de agua y hologramas).

MÁS INFORMACIÓN Detienen a un hombre por agredir brutalmente a su pareja en Cullera

Los agentes interrogaron a los ocupantes del vehículo acerca de la procedencia de los billetes quienes no fueron capaces de dar ningún argumento coherente, lo que les sirvió para ratificar las sospechas. Así, les cachearon y a uno de ellos le intervinieron 4.750 euros, fraccionados en 43 billetes de 100 y 9 de 50 , todos ellos aparentemente de curso legal y un reloj de lujo de la marca Breitling.

Por todo ello los agentes han procedido a la detención de E.G, un hombre de 41 años y dos mujeres, O-C. S y I.T, ambas de 35 años, acusadas de un presunto delito de falsificación. En lo que llevamos de año, la Policía Local de Valencia ha intervenido en un total de 186 actuaciones relacionadas con falsificaciones, destacando especialmente aquellas vinculadas con documentos de identidad y productos textiles. La zona en la que se han llevado a cabo más intervenciones es en los Poblats Marítims, en la que se recogen más de un tercio de las intervenciones.