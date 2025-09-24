15K Nocturna de Valencia este sábado 27 de septiembre: cómo llegar, transporte público y cortes de tráfico

Más de 13.000 atletas participarán este sábado 27 de septiembre en la 15K Nocturna Valencia 'Gana Energía' que comenzará a las 22:30 horas en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, en el entorno del Puerto de Valencia, donde también se celebrará la llegada, en la madrugada del domingo.

«Este sábado, las calles de la ciudad volverán a vivir la magia de la 15K Nocturna: la única carrera que se celebra de noche en Valencia y que tenemos marcada a fuego en el calendario del 'running', tal como evidencia el incremento del número de personas inscritas y de la participación femenina», ha manifestado la concejala de Deportes, Rocío Gil, durante la presentación de esta prueba.

El circuito de esta carrera nocturna es completamente llano, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo y permite disfrutar de lugares «icónicos» de la ciudad como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la plaza de la Reina, la del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Cortes de calles por la 15K Nocturna de Valencia

El montaje de la carrera comenzará a las 13:30 h, por lo que a partir de esa hora se cerrará la avenida del Ingeniero Manuel Soto. Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la carrera y minimizar el impacto en la ciudadanía, se ha establecido un amplio dispositivo policial y de voluntarios a lo largo de todo el circuito. En la web oficial de la prueba está disponible el mapa con la previsión de cortes de calles.

El tráfico rodado, incluida la EMT, se desviará por el interior de la Marina. El resto de los cortes que afectan al recorrido se realizarán a partir de las 20:00 horas. Durante la prueba, la avenida Profesor López Piñero, dirección hacía el centro de la ciudad, permanecerá abierta y el tráfico rodado se desviará por el Instituto Obrero de Valencia.

Por otra parte, a partir de las 3:00 de la madrugada del sábado 27 estará prohibido estacionar en la zona central y el lateral más pegado a los edificios de la Alameda, entre plaza Zaragoza y Llano del Real. Y en el lateral más pegado a los Jardines del Turia, los tramos entre General Elio y la Fuente de las Cuatro Estaciones, y entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores.

Afecciones de la EMT

La EMT ha planificado nuevas rutas en un total de 33 líneas, entre las 21:30 del sábado y las 1:30 horas del domingo, para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a sus destinos. Ante la magnitud del evento, durante la carrera, las líneas C1, C2, 4, 13, 18, 19, 30, 40, 94 y 95 estarán suprimidas.

La ciudadanía puede utilizar las líneas 4, 19, 30, 92, 95 y 99 para llegar al entorno de la prueba antes de que comience. Toda la información, incluidos los desvíos previos por montaje en la zona del Puerto, puede consultarse en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en la App y en redes sociales. Las rutas de la red nocturna funcionaran con normalidad a partir de las 1:00 horas.