La comparecencia de Robles en la comisión de secretos oficiales se queda a medias y se levanta sin poder preguntar PP, PSOE, Vox ni Sumar

La esperada rendición de cuentas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el uso que está haciendo de sus fondos para gastos reservados se ha quedado a medias este martes en el Congreso de lo Diputados, en lo que se ha terminado pareciendo ... más a un ejercicio de oscurantismo que de la transparencia a la que obliga la Ley que regula la utilización de este presupuesto.

La sesión había sido convocada a las 13:00 horas en la comisión de gastos reservados, comúnmente conocida como comisión de secretos oficiales, a sabiendas de que debería levantarse a las 15:00 horas porque los portavoces de los grupos parlamentarios deberían acudir al Pleno del Congreso.

Además, en el orden del día se incluyó no solo la explicación específica del uso de los fondos reservados que Robles debía a la Cámara Baja desde que es ministra -la ley le obliga a realizarla cada seis meses-, sino también un complejo punto para contentar a ERC sobre la relación del CNI y el cerebro de los atentados de las Ramblas de Barcelona y Cambrils en 2017. El Centro Nacional de Inteligencia depende del Ministerio de Defensa.

La consecuencia ha sido que cuando habían transcurrido las dos horas previstas aún no habían intervenido los representantes de los cuatro grandes partidos de la Cámara: Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox) y Enrique Santiago (Sumar), según ha podido saber ABC de fuentes presentes en la comparecencia.

La sesión ha tenido que levantarse pese a estar inacabada y la ministra de Defensa tendrá que regresar a este órgano para terminar una rendición de cuentas que no solo se produce con años de retraso sino que, de forma inédita, ha tenido que ser interrumpida y se realizará en dos tiempos. La previsión es una nueva convocatoria el próximo 13 de enero.

Las dos horas previstas solo han dado para la explicación inicial de Robles y las intervenciones de los cinco portavoces de los partidos más pequeños: Néstor Rego (Grupo Mixto), Maribel Vaquero (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Míriam Nogueras (Junts) y Gabriel Rufián (ERC).

Robles es ministra de Defensa y responsable política del CNI desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018 y hasta hoy solo había acudido dos veces a la comisión de gastos reservados por lo que tiene muchas explicaciones pendientes.

La primera vez fue el 25 de febrero de 2019 en una sesión en la que también comparecieron la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro del Interior, Fernando-Grande-Marlaska. Su segunda comparecencia se produjo el 16 de diciembre de 2022.

Desde entonces, no había vuelto a acudir pese al mandato semestral de la ley que regula los gastos reservados y que las peticiones de explicaciones a la ministra de Defensa se acumularon durante la pasada legislatura por distintos casos como los espionajes con Pegasus al presidente del Gobierno y otros ministros -solicitadas por el PP-, el cese de las investigaciones del CNI sobre las actividades de grupos terroristas en el País Vasco y la reducción de los efectivos dedicados a tareas de seguimiento de actividades secesionistas en Cataluña -reclamadas por Vox-, y el uso de los fondos reservados -exigida por un socio clave del Gobierno como el PNV-.

Todas estas peticiones decayeron con el adelanto electoral de julio de 2023 sin que llegaran a producirse, pese a que la petición del Grupo Vasco databa de febrero de 2020, más de tres años de años antes.