La comparecencia de Robles en la comisión de secretos oficiales se queda a medias y se levanta sin poder preguntar PP, PSOE, Vox ni Sumar

La sesión se convocó a las 13:00 horas sabiendo que los portavoces tendrían que acudir al Pleno del Congreso a las 15:00 horas y pese a la complejidad de los asuntos pendientes

La última vez que la titular de Defensa pisó este órgano fue en 2022 pese a que la ley le obliga a rendir cuentas cada seis meses y de que, además, el CNI depende de su cartera. Tendrá que volver en enero

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Defensa, Margarita Robles
Ana Sánchez

La esperada rendición de cuentas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el uso que está haciendo de sus fondos para gastos reservados se ha quedado a medias este martes en el Congreso de lo Diputados, en lo que se ha terminado pareciendo ... más a un ejercicio de oscurantismo que de la transparencia a la que obliga la Ley que regula la utilización de este presupuesto.

