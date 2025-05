Comparecencia de Pilar Alegría en el Senado, en directo: declaraciones sobre el caso Koldo y últimas noticias hoy

Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, en la comisión de investigación del caso Koldo y últimas noticias desde el Senado hoy.

Durante su comparecencia en esta misma cámara , el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, confirmó la estancia de Pilar Alegría durante la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, pero insistió en que no hubo ninguna fiesta ni destrozos en las instalaciones, tampoco denuncias ni furgonetas con «señoritas», como publicaron varios medios de comunicación.

Pilar Alegría ha asegurado que «jamás» participó en una fiesta en el Parador de Teruel. «Jamás tuve conocimiento de la existencia de esa fiesta. Jamás escuché ni vi absolutamente nada», ha afirmado, al tiempo que ha recordado que los delegados de Gobierno reciben partes diarios de Policía Nacional y Guardia Civil y «jamás» hubo nada al respecto. «Pongo la mano en el fuego de que no hay ningún parte», ha dicho.

La secretaria general del PSOE de Aragón ha argumentado que si hubiera ocurrido «lo que algunos dicen que sucedió» se sabría no solo en Teruel, sino en cada rincón de la provincia. «Lo hubieran sabido al minuto, no solo en Teruel. Y cinco años después se seguiría comentando en todas las partes de la provincia de Teruel», ha señalado.

La portavoz del Gobierno ha explicado que cuando acabó la visita a unas obras ferroviarias en la provincia de Teruel, fue al Parador y estuvo cenando con Koldo García, exasesor de Ábalos, en la terraza con más miembros de Adif y el Ministerio de Transportes. Después, según ha declarado, durmió en su habitación, la 208, en la segunda planta (diferente a la de Ábalos, la 101, en la primera planta), y no hubo ninguna fiesta.