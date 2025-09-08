Comparecencia de Leire Díez en el Senado para hablar de su implicación en los audios sobre la UCO, en directo

Sigue en directo la comparecencia de Leire Díez en el Senado para hablar sobre los audios de la UCO.

11:42 «No soy fontanera, soy periodista» «¿Por qué no le gusta que se le llame fontanera?», pregunta la senadora. «Porque no soy fontanera, soy periodista». Asegura que sus investigaciones saldrán próximamente en uno o dos libros en el que se refleja «el mal funcionamiento de las instituciones».

11:39 Su cargo en Correos En Correos entró, dice, por una plataforma llamada Italtent, nadie, dice, le ofreció ese puesto y no tenía vinculación con el PSOE: «Era un puesto de trabajo, no político. Pasé un proceso de selección». Dejó el puesto cuando la «cesaron», algo que ha cuestionado la senadora del Grupo Mixto. Explica Díez que entró como jefa de grupo y luego pasó a directora de filatelia, puesto del que prescindieron por «reorganización». Cuestiona también la senadora que durante un tiempo compaginara su puesto en correos con el consejo de administración de una empresa. Díez asegura que no cobrara por ser accionista.

11:35 Comienza con las preguntas del Grupo Mixto: su relación con Cerdán y desde cuándo se conocen Asegura que no se le puede ver en ninguna foto con Santos Cerdán y que, si la relación se basa en fotos, «no hay ninguna». «No he tenido cargo orgánico en el PSOE nunca, y lo de bien posicionada no es cierto». Con Santos Cerdán no ha tenido, dice, «ni relación personal, ni profesional ni oficiosa». Solo se han visto para ver unos documentos, como ya explicó públicamente.

11:30 Retraso de media hora con respecto al orden del día La citación de Díez, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los hechos mencionados, estaba prevista para las 11.00 horas del 8 de septiembre, según consta en el orden del día, aunque empieza con algo de retraso.