La Comisión Europea recomienda a España modificar la Ley del Suelo en la antesala de la Conferencia de Presidentes

La Comisión Europea (CE) recomienda a España reformar la Ley de Suelo para «aumentar la oferta de vivienda», medida que se entiende que debería ir acompañada por una reducción de los plazos para tramitar los permisos de construcción y un aumento de la «oferta de vivienda social y asequible».

Así se asegura en un documento de propuestas económicas y sociales para España elaborado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (DG Ecfin) de la Comisión Europea.

Este dictamen lleva por título 'Recommendation for a Council Recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Spain' y está fechado este pasado miércoles. En el texto, Bruselas hace recomendaciones sobre «las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España».

La vivienda será uno de los temas principales en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebra este viernes en Barcelona. Por su parte, Pedro Sánchez ha enviado una carta a los mandatarios regionales para invitarlos a alcanzar un gran acuerdo estatal en este ámbito, ya que en este terreno la ciudadanía afronta un desafío «igual de notable» que otras crisis recientes y la respuesta debe ser coordinada y contundente.

Ley de suelo y permisos

En este sentido, el documento de la CE hace primero 38 «consideraciones generales», en las que aborda el problema de la vivienda en España, y luego realiza seis recomendaciones al final del estudio.

En una de estas recomendaciones finales, habla de «aumentar la oferta completando la reforma de la ley de suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los obstáculos administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción». En este mismo punto, habla de incrementar la cantidad de «vivienda social y asequible».

En esta misma línea, en las «consideraciones generales» se desarrolla este planteamiento y se afirma que «la reforma de la legislación del suelo está pendiente y facilitaría la promoción de nuevas viviendas al reducir los plazos de tramitación, promover la estabilidad regulatoria y eliminar cuellos de botella administrativos innecesarios».

Igualmente, se apunta que «abordar la escasez de mano de obra en el sector de la construcción es fundamental», ya que «más del 50% de los empleadores del sector reportan dificultades significativas para encontrar trabajadores».

Vivienda social

También en las «consideraciones generales» se habla de que España, «más allá de los desafíos económicos y sociales abordados por el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la UE», tiene otros retos, entre los que se incluye «la escasez de oferta» y «la disponibilidad de vivienda social».

Así, destaca que «la escasez de vivienda y su efecto en los precios de la misma impacta la renta disponible de los hogares y representa un desafío, especialmente para las familias con bajos ingresos y los jóvenes». «Datos del Banco de España muestran que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y suministros, frente a la media de la UE del 27%». «La economía española presenta un déficit de aproximadamente 600.000 unidades», afirma.

Al mismo tiempo, el documento asegura que «existe una escasez de vivienda asequible y social, significativamente inferior a la media de la UE». Además, es «fundamental revertir los factores que limitan la oferta para impulsar la construcción residencial y expandir el mercado del alquiler».

«Se debe prestar atención a la rápida provisión de vivienda asequible, especialmente para jóvenes y hogares con bajos ingresos. Según el Banco de España, el parque de vivienda social de alquiler representa tan solo el 1,5 % del total, muy por debajo de la media de la UE del 9 %», denuncia la CE.

Y añade: «Liberar suelo público, ampliar el parque de vivienda social de alquiler y aumentar la financiación para vivienda asequible y social impulsaría la disponibilidad de vivienda».