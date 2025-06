El CNI insiste en que el imán de Ripoll nunca fue confidente del Centro

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) nunca tuvo como colaborador, ni tampoco como confidente, al imán de Ripoll que planificó los ataques yihadistas del 17-A. Es más; toda la información sobre la relación Abdelbaki Es Satty con el servicio de inteligencia ya ha sido desclasificada con anterioridad y es de sobra conocida por todos.

Este es el contundente mensaje lanzado por Luis García Terán, actual número 2 del Centro y su jefe de contraterrorismo en el momento de los atentados yihadistas, en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados «sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils» de 2017. «Es Satty nunca informó de nada de interés ni colaboró con el CNI», ha zanjado.

García Terán, cuya comparecencia en la comisión es consecuencia de una información publicada por ABC según la cual Es Satty cobraba del centro en el momento de los atentados, que ha calificado de «errónea», también ha querido dejar muy claro que con los datos disponibles en el momento de los ataques y los meses anteriores que estaban en manos del CNI, la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra era imposible impedir los atentados.

«La seguridad al cien por cien no existe. En 2017 era evidente que pese a los esfuerzos de todos los organismos involucrados en la lucha antiterrorista, la amenaza de Daesh era de tal magnitud que resultaba prácticamente inevitable que se produjeran atentados», ha explicado García Terán.

Ha asegurado que lo ocurrido en 2017 «fue la consecuencia de la planificación de un ataque que pasó inadvertido para todos«. »Con la información recopilada en ese momento no había forma de establecer una relación causa efecto que pudiera haber evitado estos ataques», ha expuesto.

Eso sí, ha añadido que, junto a esa realidad, no se puede olvidar que se evitan muchos atentados gracias a la actuación de los servicios de inteligencia y el conjunto de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La comparecencia del secretario general del CNI era extremadamente complicada. Por un lado la ley de Secretos Oficiales le obligaba a guardar silencio sobre todo aquello que conoce por razón de su cargo; pero a la vez tenía que lanzar un mensaje nítido sobre cuál era la relación real entre Es Satty y el servicio de inteligencia, así como sobre que el Centro no tuvo posibilidad alguna de evitar el atentado.

Así las cosas, y tras preparar de forma minuciosa su comparecencia, también con los servicios jurídicos del CNI, García Torán ha optado por hacer una primera intervención en la que ha aclarado todo aquello que podía sin incurrir en un delito de revelación de secretos. Además, ha evitado entrar en confrontación con las informaciones publicadas porque ese tipo de polémicas con terceros quedan extramuros de las funciones del servicio de inteligencia y además para ser más contundente hubiera tenido que sobrepasar los límites legales que le obligan a mantener reserva.

Es importante aclarar que el Gobierno, y los partidos que lo sustentan, han aceptado la comparecencia de García Terán en la comisión de investigación pero no le han liberado de su obligación de guardar silencio sobre todo lo conocido por su trabajo en relación con este tema. Obviamente eso le situaba en una situación de cierta indefensión y de ahí que no haya podido satisfacer la 'curiosidad' sobre determinados asuntos de algunos de los diputados, empeñados por lo demás en construir teorías conspirativas sobre los atentados de Cataluña.

Quizá el número 2 del CNI hubiese podido ser más claro si hubiese sido citado en la comisión de secretos oficiales del Congreso, un foro mucho más adecuado para todas estas cuestiones porque todos los que forman parte de ella no pueden revelar lo que allí se habla, pero ese era un marco que no interesaba al independentismo porque no hubiesen podido manipular la comparecencia ante la opinión pública sin caer en una revelación de secretos, lo que es delito.

Para el servicio de inteligencia, en todo caso, este es un asunto que ya no tiene más recorrido que el que le quieran dar unos diputados que siempre ponen en cuestión toda aquella información oficial que no confirma sus tesis conspiranoicas. «Ni Es Satty era confidente, ni colaboraba con el CNI; nunca dio información y nunca se le dio dinero», ha insistido García Torán. En la comparecencia ha explicado que, en un primer momento, el CNI tuvo interés en reclutarlo para infiltrarlo en un grupo pero "no pasó las líneas rojas". Era 2014 y, entonces, "no había ningún dato objetivo de que esta persona pudiera convertirse en una amenaza o un riesgo". "No somos perfectos", ha justificado.

La comparecencia de Luis García Torán ha servido en todo caso al secesionismo para abonar su teoría, nunca demostrada, de que el Estado estaba al corriente de los preparativos de los atentados de Cataluña y dejó hacer a los terroristas para que pudieran perpetrar el brutal ataque.