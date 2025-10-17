Cinco militares heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras en Chinchilla de Montearagón (Albacete)

Cinco militares han resultado heridos este viernes al volcar el vehículo en el que se desplazaban durante unas maniobras en el centro de adiestramiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete.

Los militares, procedentes de Gran Canaria, participaban en ejercicios de instrucción ... cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un vuelco dentro del recinto militar. Como consecuencia del accidente, cuatro de ellos presentan heridas de carácter leve y uno se encuentra con pronóstico reservado. De momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del vuelco.

Los cinco ocupantes del vehículo siniestrado han sido evacuados a la clínica Quirón y al hospital universitario de Albacete donde están siendo valorados por los equipos médicos. Deseo una pronta recuperación a los cinco militares que hoy han sufrido un accidente de tráfico en Chinchilla de Montearagón (Albacete) durante unas maniobras. Mi pensamiento y apoyo están con ellos en estos momentos difíciles. — Emiliano García-Page (@garciapage) October 17, 2025 Tras conocerse el accidente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado un mensaje en la red social X en el que desea una «pronta recuperación» a los heridos. «Mi pensamiento y apoyo están con ellos en estos momentos difíciles», ha añadido el presiente.

