Cinco militares heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras en Chinchilla de Montearagón (Albacete)

Los militares proceden de Gran Canaria. Cuatro de los heridos presentan pronóstico leve y uno reservado. Han sido trasladados a la clínica Quirón de Albacete y al hospital universitario de la capital albaceteña

Uno de los heridos ha sido trasladado al hospital universitario de Albacete
F. F.

Toledo

Cinco militares han resultado heridos este viernes al volcar el vehículo en el que se desplazaban durante unas maniobras en el centro de adiestramiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete.

Los militares, procedentes de Gran Canaria, participaban en ejercicios de instrucción ... cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un vuelco dentro del recinto militar. Como consecuencia del accidente, cuatro de ellos presentan heridas de carácter leve y uno se encuentra con pronóstico reservado. De momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del vuelco.

