UGT cierra el paso a unas oposiciones a la medida de CC.OO. y Podemos en RTVE

El asalto de la cúpula de RTVE por parte del Gobierno se sigue topando con la resistencia interna de UGT, sindicato mayoritario del ente público que ha cerrado el paso a que el decisivo concurso-oposición de 767 puestos de trabajo pueda ser modelado ... a la medida de CC.OO. y de Podemos, que comparten estrategia y unen esfuerzos desde hace tiempo en Radio Televisión Española. Mientras el PSOE redobla su control en RTVE y hace piña con Podemos a través del consejo de administración del ente público, el sindicato socialista UGT se ha convertido en la principal resistencia interna contra los planes del Gobierno. La operación desplegada por Moncloa, rodeada de gruesas dudas de legalidad, ha acabado ante el Tribunal Supremo fruto de una demanda liderada por UGT. Pero, entre tanto, Moncloa exprime su toma de control de RTVE en plena carrera hacia las urnas y con la necesidad de Pedro Sánchez de mejorar su imagen y blanquear las cesiones del PSOE al independentismo.

En septiembre, tras meses de acoso y derribo, el Gobierno consiguió tumbar al que hasta entonces había sido su presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero. Colocó en su lugar a Elena Sánchez, a la que Moncloa considera mucho más implicada con la causa gubernamental que un Pérez Tornero que perdió la confianza de los socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos.

Casi 800 plazas en juego

Entre los expedientes estratégicos que había pendientes en RTVE cuando fue tumbado Tornero figuraba el concurso-oposición con el que cubrir un total de 767 puestos de trabajo en la radiotelevisión pública estatal. Es un asunto que viene de lejos y que es especialmente sensible, no solo por la cantidad de puestos en liza y de trabajadores no fijos que pretenden asegurarse una plaza. La tentación por controlar un proceso selectivo de esta envergadura es directamente proporcional al riesgo de moldear una plantilla al gusto ideológico de la parte que controle ese proceso. Fuentes laborales han indicado a ABC que esa tentación ha sido una realidad, pero que UGT ha cerrado el paso.

Por una parte, ha conseguido blindar el baremo que establecerá la puntuación a obtener por los trabajadores no fijos que se presenten al concurso-oposición. Y, por otra, ha estado vigilante para que no saliera adelante la propuesta de plazas presentada por CC.OO. a finales de septiembre, cuando ya se había publicado la lista y habría sido descarado modificarla.

Distribución de vacantes

Con su propuesta, CC.OO. trató de modificar los puestos de trabajo concretos que saldrían al concurso-oposición, su distribución por centros territoriales y, en el caso de la sede central, por secciones. El reparto habría beneficiado los intereses de CC.OO. y de afines que optaran al concurso-oposición.

UGT ha evitado acusar abiertamente a CC.OO. y a su valedores de Podemos de esa intentona, pero no niega quela cúpula de RTVE tutelada por Moncloa «está intentando a toda costa beneficiar a Comisiones Obreras». «Por supuesto querrían que UGT desapareciera como sindicato hegemónico en RTVE y, cuando hicimos nuestra propuesta de baremación [para estas oposiciones] CC.OO. votó en contra», explica a ABC el máximo responsable de UGT en RTVE, Miguel Ángel Curieses.

Comisiones esperó a la caída de Tornero para presentar su propuesta de plazas El concurso-oposición para consolidar la plantilla de RTVE abarcará un total de 767 plazas. La cifra se sabía desde hace tiempo, porque son puestos ocupados ya por trabajadores no fijos, más un grupo de plazas de nueva creación. Pero, más allá de la cifra de conjunto, un importante detalle a definir era la distribución exacta de esas plazas en el organigrama del ente público. Es decir, en qué sedes territoriales y en qué secciones de la sede central está cada una de esas plazas. Tras estudios y negociaciones internas, esa lista se elevó al Consejo de Administración y al Comité Intercentros de RTVE a principios del pasado verano. UGT la dio por buena. Pero CC.OO. no se pronunció, esperó a presentar su propuesta a finales de septiembre, cuando Moncloa ya había activado su plan para tomar el poder de RTVE: dimisión forzada del hasta entonces presidente del ente, José Manuel Pérez Tornero, sustitución por Elena Sánchez y artimaña para sortear la ley y dar poderes ejecutivos a la presidenta interina. Pero CC.OO., que cuenta con el favor de Podemos, no logró rehacer la lista de plazas.

En un concurso-oposición, la fase de valoración de méritos tiene una gran importancia. De qué se valore y con cuántos puntos puede depender que un grupo u otro de aspirantes salga beneficiado. La otra parte es controlar lalimpieza del proceso de oposición, es decir, la del examen: que no haya filtraciones de las pruebas, evitar privilegios y enchufismos. De momento, la parte de los méritos ha quedado blindada por UGT, a disgusto de CC.OO. y de sus aliados de Podemos.

Lista retocada

Aun con todo, tras la llegada de Elena Sánchez, su cúpula ha modificado parcialmente la lista inicial de puestos de trabajo que se habían previsto convocar. De esas 767 plazas en liza, ocupadas actualmente por interinos o por personal indefinido no fijo, medio centenar estaban adscritas a sedes de RTVE en Valencia y en Sevilla. Exactamente, 47 que iban a nutrir los nuevos centros de producción que se habían impulsado en la etapa de Pérez Tornero, que se habían acordado incluso con los gobiernos autonómicos respectivos y que respondían a una apuesta por la presencia territorial de la radiotelevisión pública estatal. Para tal fin, por ejemplo, la Generalitat valenciana había decidido poner a disposición del ente público un edificio reformado, por valor de 16 millones de euros.

Tras la caída de Pérez Tornero, el equipo de Elena Sánchezha paralizado los proyectos de esos dos nuevos centros de producción. Y los 47 puestos de trabajo que llevaban aparejados han pasado a engrosar la lista de RTVE Play, la división digital del ente público que está controlada por una persona de confianza del que fuera jefe de Informativos del ente público en la etapa de Rodríguez Zapatero, Fran Llorente, que hace un año fichó por Prisa, grupo que, a su vez, a través de sus productoras, es uno de los proveedores de referencia de Televisión Española.