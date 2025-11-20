En el Supremo se nos ha inhabilitado como el rayo el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al que llamaban 'Alvarone', que suena a cantante, a mafioso italiano y a chocolatina de Toblerone. Va mi Españita rota, y quiere ser, como en ... la elegía de Miguel Hernández, llorando el hortelano de la Fiscalía que ocupas y estercolas, Alvarone del alma, tan temprano, soplando las caracolas del relato como instrumento, y a las desalentadas amapolas darán tu corazón por alimento. Tanto dolor se le acumula a Sánchez en el costado, que le duele hasta el aliento. Digo que se nos fue Alvarone con su rizo de Supermán cetrino y con su toga que manchó aquella noche de fútbol con el polvo del camino, por la Castellana se saltaban los semáforos los correos del Gmail como motoristas esquizo.

Quería ganar el gubernamental relato con tanto empeño que, más que fiscal general del Estado, ya lo parecía del Gobierno. Si el sanchismo ocupó Telepedro, el INE, la prensa, el cine español, los jubilados, los funcionarios, el Banco de España, Radio3 y el CIS desbocado, a ver por qué su Sanchidad no iba a tener su fiscal general del Estado. Uno con su aire de cantante de Los Pecos, sus rizos, la guitarra que yo siempre le imaginaba cuando sonreía, su aire calmado, sus periodistas de la Defensa, su aire de gángster novelado. El charoceno le lanzaba al banquillo lo sujetadores como si fueran un solo cuerpo entregado ante la imagen incorrupta del jurista zurdo y acusado: hay gente que hasta veía guapo a Alvarone General del Estado.

Por las cunetas de la M30, el atasco de la A6 y el jardincillo de detrás de Las Ventas -tres pinos resecos y un condón en una rama, que escribió Jesús Nieto Jurado-, trasciende el luto de las fiscales con su herida, más en muerte que en vida, y sobre el Estado de Derecho y sus aceras arrastra los ropajes un llanto de plañideras y se parten la camisa ante el Supremo porque se fue Alvarone: «¡Con lo 'güeno' que era!» Al cierre de esta columna, un dolor de Bolaños, podencos y cabestros con cencerros aún le escriben las últimas loas, y a la caída morosa de la tarde aúllan sin consuelo los perros por los jardines de Moncloa. A la cabeza del entierro, de negro con blancas puñetas, más mosqueada que un Ñeta, va doña Dolores Delgado con el corazón de terciopelo ajado, y Óscar Puente tuitea en un campo de almendras espumosas su avariciosa voz de enamorado. Desde aquí escucho los lamentos, de «¡Lawfare!», los gritos, y el franquismo judicial pregonado, porque trincaron a Alvarone las fuerzas ocultas de la cochina fachosfera y el maldito heteropatriarcado. Se extrañan los amantes del Retiro que se besan chocando los dientes de la boca con desafuero, como tarados, y tiran pan a los patitos: ¿Cómo puede suceder esto de que delinca el hombre encargado de que no se cometieran delitos? La verdad no se filtra, la verdad se defiende, dijo ante el tribunal tan excelso reo, y ahora en mi Españita se entiende, lo que Pedro Sánchez se preguntaba con recochineo: «¿La Fiscalía, ¿eh?, ¿de quién depende?».