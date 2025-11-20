Suscribete a
Elegía por el fiscal general del Gobierno

Si el sanchismo ocupó Telepedro, el INE, la prensa, el cine español, los jubilados, los funcionarios, el Banco de España, Radio3 y el CIS desbocado, a ver por qué su Sanchidad no iba a tener su fiscal general del Estado

Chapu Apaolaza

En el Supremo se nos ha inhabilitado como el rayo el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al que llamaban 'Alvarone', que suena a cantante, a mafioso italiano y a chocolatina de Toblerone. Va mi Españita rota, y quiere ser, como en ... la elegía de Miguel Hernández, llorando el hortelano de la Fiscalía que ocupas y estercolas, Alvarone del alma, tan temprano, soplando las caracolas del relato como instrumento, y a las desalentadas amapolas darán tu corazón por alimento. Tanto dolor se le acumula a Sánchez en el costado, que le duele hasta el aliento. Digo que se nos fue Alvarone con su rizo de Supermán cetrino y con su toga que manchó aquella noche de fútbol con el polvo del camino, por la Castellana se saltaban los semáforos los correos del Gmail como motoristas esquizo.

