«Fue un porrón de gente»: la fiesta en el ático bajo sospecha de Cerdán a la que asistieron altos cargos del PSOE

Santos Cerdán estrenó por todo lo alto su lujoso ático del número 32 de la calle Hilarión Eslava de Madrid. Un inmueble que, según el último informe de la UCO habría abonado durante varios meses la empresa Servinabar, de la que el exsecretario ... de Organización del PSOE sería socio en un 45 por ciento, creen los investigadores, y cuyo contrato rescindió tras su entrada en prisión provisinal el pasado mes de junio.

El exdirigente socialista, que se mudó al ático tras unos meses compartiendo piso con su presunto socio en esta empresa con sede en Pamplona, Antxón Alonso, optó por invitar a varios de sus compañeros de trabajo en el cuartel general del PSOE a la fiesta de inauguración.

Algunos de los invitados con los que ha podido hablar ABC, destacan que fue una celebración en la que «no faltó de nada». Durante el evento, tanto Cerdán como su esposa, Paqui Muñoz, señalada también por la Guardia Civil en su último informe, presumieron de su alto nivel de vida. El exdirigente justificó ante sus compañeros la elección del barrio, uno de los más exclusivos de la capital, ya que su hija iba a trasladarse a Madrid «a estudiar medicina en una universidad privada». También celebró que la zona le permitía «poder ir andando a Ferraz».

Durante esa fiesta, a la que acudieron varios altos cargos y trabajadores del Partido Socialista, el lugarteniente de Sánchez en Ferraz y su mujer ejercieron de anfitriones enseñando todas las obras de reforma que habían realizado en la vivienda de más de 160 metros cuadrados y una ámplia terraza de unos 30 metros cuadrados en pleno barrio de Chamberí.

«El comentario generalizado entre los asistentes fue que era todo muy bonito y lujoso», explica uno de los que acudió, que reconoce que «las tantas explicaciones que daba Cerdán provocaron algunas sospechas sobre el alto nivel de vida que llevaba la pareja». Pero esas sospechas se quedaron ahí, como mínimo públicamente, ya que hasta este miércoles todos los que se codearon con él defendían que era «un hombre austero y discreto».

La UCO, en el último informe entregado al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sospecha que tanto las obras que se hicieron tras alquier el inmueble como parte del mobiliario, entre los que destaca «un gran sofá y un gran televisor», según fuentes que han estado en el interior del piso, fueron sufragados por la empresa Servinabar, la compañía que supuestamente usaba Cerdán para cobrar el 2 por ciento de comisiones por las adjudicaciones amañadas a empresas como Acciona. La misma empresa, según los investigadores, se hizo cargo de los alrededor de 3.000 euros de renta mensual del alquiler.

Fue «un porrón de gente»

La fiesta de inauguración del ático de Cerdán fue muy concurrida, «un porrón de gente» dice otra de las asistentes. Santos Cerdán, que con José Luis Ábalos recién nombrado ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad y con Adriana Lastra entonces aún al frente del grupo parlamentario y de la vicesecretaria general del partido, era el hombre fuerte de Ferraz. De ahí que nadie se atrevió a rechazar una invitación «del jefe».

Entre los nombres que acudieron a la cita destacan el exdiputado Julio Navalpotro y Victoria Luna, que en ese momento eran los dos colaboradores de la máxima confianza de Cerdán. Navalpotro fue recolocado hace unas semanas como asesor de la secretaria de Estado de Migraciones y Luna, que fue la jefa de gabinete del secretario de Organización hasta su dimisión, ha abandonado la primera línea política.

También estuvieron presentes Alberto Cachinero, abogado del PSOE, José Guillermo Berlanga, asesor del grupo parlamentario y Julia Gracia, actual jefa del gabinete del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, así «como todo el departamento de actos públicos y el de organización», ambos con personas que tienen conexión directa con el secretario general, Pedro Sánchez.

Presumió de «opción a compra»

A lo largo de las múltiples horas que duró la celebración en el interior del ático de la calle Hilarión Eslava de Madrid, según revelan distintas fuentes, Santos Cerdán llegó a fardar ante sus invitados que el inmueble en el que residía en régimen de alquiler tenía «una opción a compra» que nunca llegó a ejecutar, ya que se vio obligado a rescindir el contrato cuando fue privado de libertad.

Una vivienda de esas características en esa zona, de haber optado por la adquisición del que era su hogar, le hubiera obligado a desembolsar más de un millón de euros. De haber hecho la transacción mientras todavía ocupaba el cargo de diputado en el Congreso, además, hubiera estado obligado a declarar el cambio patrimonial, algo que la fórmula del alquiler –pese al alto coste del mismo, que suponía un 57 por ciento de su salario como miembro de las Cortes–.

Precisamente el tipo de reforma que hizo nada más entrar a vivir en un piso que en ese momento no era suya, indican las fuentes consultadas, hacia pensar que «tenía en mente quedarse con el piso». Hoy la vivienda se ha alquilado por 3.000 euros con la reforma que hizo Cerdán y parte de sus muebles.