«Fue un porrón de gente»: la fiesta en el ático bajo sospecha de Cerdán a la que asistieron altos cargos del PSOE

El exsecretario de Organización celebró por todo lo alto su entrada en la vivienda pagada y reformada presuntamente por Servinabar

La empresa que se llevó contratos de obra con Acciona pagó el alquiler de Santos Cerdán en el centro de Madrid hasta este julio

Así es el exclusivo ático de Santos Cerdán que ya está en alquiler por un dineral: «¡Como no lo pagaba él»

Cerdán accediendo a la que era su vivienda
Joan Guirado

Madrid

Santos Cerdán estrenó por todo lo alto su lujoso ático del número 32 de la calle Hilarión Eslava de Madrid. Un inmueble que, según el último informe de la UCO habría abonado durante varios meses la empresa Servinabar, de la que el exsecretario ... de Organización del PSOE sería socio en un 45 por ciento, creen los investigadores, y cuyo contrato rescindió tras su entrada en prisión provisinal el pasado mes de junio.

