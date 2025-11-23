Cerdán se apoyó en un círculo íntimo que no saltó hasta las pistas de Aldama

Santos Cerdán debió pensar que cuantas menos personas, y más cercanas a él, conocieran sus pasos, más impunidad tendría. Es lo que se infiere del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al magistrado instructor del Tribunal Supremo, ... Leopoldo Puente, con graves indicios contra el exsecretario de Organización del PSOE.

Fuentes de la investigación reconocen que si no hubiera sido por las revelaciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama, procesado ya por la causa de los contratos de mascarillas junto al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, quizá no se habría llegado tan lejos como ha llegado la Guardia Civil sobre el sistema que el político navarro montó para asegurarse el cobro de comisiones ilegales de hasta el 2% por cada obra adjudicada a Acciona por el Ministerio de Fomento entre el verano de 2018 -poco después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa- y julio de 2021, mometo en que Ábalos fue cesado, según la investigación.

Quién es quién en el caso Cerdán Santos Cerdán (ex número tres del PSOE) Francisca 'Paqui' Muñoz (esposa) Belén Cerdán (hermana) Antonio Muñoz (cuñado) Koldo García (asesor de José Luis Ábalos) Noran Coop (2015) Antxon Alonso (socio de Cerdán) Servinabar Erkolan Investigados Fernando Agustín Merino Justo Vicente Pelegrini Tomás Olarte Sanz Manuel José García Alconchel Fuente: Elaboración propia / ABC Quién es quién en el caso Cerdán Francisca 'Paqui' Muñoz (esposa) Santos Cerdán (ex número tres del PSOE) Belén Cerdán (hermana) Antonio Muñoz (cuñado) Noran Coop (2015) Koldo García (asesor de José Luis Ábalos) Antxon Alonso (socio de Cerdán) Servinabar Erkolan Investigados Fernando Agustín Merino Justo Vicente Pelegrini Tomás Olarte Sanz Manuel José García Alconchel Fuente: Elaboración propia / ABC

Los agentes calculan que el botín por hasta cinco licitaciones otorgadas a Acciona Construcción en las que habría intervenido Cerdán asciende a 6,7 millones de euros, de las que, según las comunicaciones interceptadas a Koldo García, «se habría originado una deuda» con Ábalos y el propio Koldo de, al menos, 1.070.000 euros por parte de Cerdán de la que, según un anterior informe de la Guardia Civil, ambos habrían cobrado 620.000 euros.

Noticia Relacionada El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para decidir si les envía a prisión preventiva Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro y el PP, en representación de las acusaciones, 30 años por la trama de las mascarillas del caso Koldo

A juzgar por el extenso y detallado documento de la Guardia Civil del 11 de noviembre, la ex mano derecha de Pedro Sánchez comenzó a pensar en los beneficios económicos que podían darle sus puestos en administraciones públicas y en el PSOE en 2015, cuando era diputado en Navarra. Presuntamente, esperaba tener una posición ventajosa, delictiva pero discreta y creó una red de confianza para conseguirlo.

Dos menciones

El 16 de diciembre de 2024, ya con la investigación de las comisiones por los contratos del Covid abierta en el Tribunal Supremo y después de que el exministro Ábalos declarase voluntariamente como investigado, Aldama afirmó en el Alto Tribunal, según el vídeo de su comparecencia repasado por ABC: «El señor Santos Cerdán, con una constructora en concreto, tiene una serie de tratos para el País Vasco».

Antes, el 21 de noviembre, Aldama también declaró en la Audiencia Nacional que Koldo García le había trasladado que Santos Cerdán se había molestado porque la trama había accedido a una licitación en el País Vasco y era él quien gestionaba el «cupo vasco».

La afirmación, sobre todo en el punto de «una constructora en concreto», cobra sentido después de los últimos hallazgos de la investigación. Santos Cerdán habría tejido a partir de 2015 una red de contactos que años más tarde, con la llegada de Ábalos al Gobierno y con Koldo García colocado como su persona de máxima confianza -él se lo había presentado al político valenciano y recomendado como conductor en un principio- le permitió asegurarse comisiones irregulares cada vez que Acciona Construcción (donde ya tenían a varios directivos controlados, entre ellos el extrabajador de la multinacional Fernando Merino, a quien el magistrado Puente tuvo como investigado desde el inicio de la causa contra Cerdán) fuera la beneficiaria de contratos de obra.

Pasos para la adjudicación del Puente del Centenario 2018 6 de agosto La Secretaría de Estado de Transporte aprueba la declaración de emergencia solicitada por Carreteras del Estado de Andalucía Occidental 15 de noviembre Santos Cerdán muestra su interés en la obra 27 de noviembre Firma del memorándum de entendimiento entre Servinabar y Acciona Construcción 2018 2019 Entre el 2 y el 4 de marzo Firma de memorándum de entendimiento entre Servinabar y Acciona 9 de abril Ábalos y Koldo conversan sobre la licitación de la obra 22 de abril Koldo García informa a Santos Cerdán sobre la situación de la licitación 2019 24 de abril La Dirección General de Carreteras aprueba la solicitud de obras de emergencia del Puerto Oeste de Sevilla y el Puerto de Sevilla 2 de julio Adjudicación, por vía de emergencia, de la obra de enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40 Septiembre Acciona y Servinabar, en UTE, empiezan las obras 2020 8 de marzo Hay tres contratos sin firmar en los que Acciona pudo subcontratar a Servinabar 2020 2 de septiembre Javier Herrero informa a Koldo García de la reapertura del procedimiento de licitación 28 de septiembre Publicación del anuncio de licitación por procedimiento abierto con tramitación urgente 2021 29 de enero Javier Herrero informa a Koldo García de la adjudicación de la obra del Puente del Centenario a Acciona 17 de mayo Se materializa la adjudicación de la obra 7 de agosto Aparece un contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para la prestación de servicios en la obra 11 de noviembre Otro contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para prestar servicios para la obra 2022 8 de julio Un tercer contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para prestar servicios en la obra 2023 20 de junio La plataforma de Contratación modifica el importe de adjudicación, dejándolo en 84,9 millones de euros Fuente: UCO ABC Pasos para la adjudicación del Puente del Centenario 2018 6 de agosto La Secretaría de Estado de Transporte aprueba la declaración de emergencia solicitada por Carreteras del Estado de Andalucía Occidental 15 de noviembre Santos Cerdán muestra su interés en la obra 27 de noviembre Firma del memorándum de entendimiento entre Servinabar y Acciona Construcción 2018 2019 Entre el 2 y el 4 de marzo Firma de memorándum de entendimiento entre Servinabar y Acciona 9 de abril Ábalos y Koldo conversan sobre la licitación de la obra 22 de abril Koldo García informa a Santos Cerdán sobre la situación de la licitación 2019 24 de abril La Dirección General de Carreteras aprueba la solicitud de obras de emergencia del Puerto Oeste de Sevilla y el Puerto de Sevilla 2 de julio Adjudicación, por vía de emergencia, de la obra de enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40 Septiembre Acciona y Servinabar, en UTE, empiezan las obras 2020 8 de marzo Hay tres contratos sin firmar en los que Acciona pudo subcontratar a Servinabar 2020 2 de septiembre Javier Herrero informa a Koldo García de la reapertura del procedimiento de licitación 28 de septiembre Publicación del anuncio de licitación por procedimiento abierto con tramitación urgente 2021 29 de enero Javier Herrero informa a Koldo García de la adjudicación de la obra del Puente del Centenario a Acciona 17 de mayo Se materializa la adjudicación de la obra 7 de agosto Aparece un contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para la prestación de servicios en la obra 11 de noviembre Otro contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para prestar servicios para la obra 2022 8 de julio Un tercer contrato sin firmar en el que Acciona pudo subcontratar a Servinabar para prestar servicios en la obra 2023 20 de junio La plataforma de Contratación modifica el importe de adjudicación, dejándolo en 84,9 millones de euros Fuente: UCO ABC

El exnúmero tres del PSOE se apoyó en un amigo, el guipuzcoano Antxon Alonso -con quien en 2016 constituyó la sociedad Servinabar en Pamplona, teniendo el 45% de las participaciones de ésta- para engranar un sistema por el que recibir las comisiones sin levantar sospechas.

Dicha compañía, Servinabar, participó en cada una de las cinco adjudicaciones por más de 300 millones de euros investigadas (un túnel en Navarra, un puente en Sevilla, una autovía en Logroño y las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat en Barcelona) al ir siempre de la mano de Acciona.

Según la investigación de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, Servinabar fue el canal para recibir las mordidas previamente acordadas con los directivos de Acciona imputados. Las dos cooperativas creadas por su propietario Antxon Alonso, Noran Coop y Erkolan (la primera constituida con Koldo García en 2015) se señalan como la base para convertir dichas comisiones en liquidez y que el político pudiera, supuestamente, disfrutarlas.

Servinabar, cuya facturación, en un 75%, procedía de los contratos con Acciona, pagó directamente el alquiler del piso del centro de Madrid en el que vivió Santos Cerdán con su familia desde junio de 2018 hasta que entró en prisión preventiva, a finales de junio de este año, según la Guardia Civil, así como el político dispuso de una tarjeta de Antxon Alonso con la que tanto él como su mujer gastaron más de 30.000 euros en comercios. Erkolan contrató a la hermana de Santos Cerdán, Belén Cerdán, pagándole algo más de 22.000 euros entre 2020 y 2025.

En cuanto a Noran Coop, la cooperativa recibió la mayor parte de sus ingresos (67,81%) de Servinabar: un total de 647.331 euros desde 2016 a 2025. El año que más fondos recibió fue 2021, el de la destitución de Ábalos y Koldo García. La cooperativa pasó de 60.762 euros en 2020 a 199.196 euros en 2021. De dichos fondos, Koldo García habría recibido 8.738 euros en nueve abonos, mientras que Antxon Alonso habría recibido 215.000 euros en 98 movimientos, la mayoría por importe de 2.000 euros y de carácter mensual. Otra de las salidas sospechosas de Noran fueron cinco transferencias a la mujer de Cerdán por valor de 9.500 euros, maquillando una supuesta contratación.

Nada más llegar a Moncloa

Varios mensajes interceptados por la Guardia Civil, intercambiados el verano de 2018, resultan muy ilustrativos del interés que tenía Cerdán por acceder al Ministerio de Transportes, así como su socio Antxon Alonso y el contacto de éste en Acciona, Fernando Merino, de que los responsables de la multinacional se vieran con el ministro.

El 30 de julio de 2018 Ábalos se reunió con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla. La cita se fraguó en junio, recién nombrado Ábalos. Fernando Merino pidió a Antxon Alonso que llamase a «Madrid para confirmar que el Gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular».

Los agentes repasan también en el informe entregado al magistrado Leopoldo Puente todas las comunicaciones entre los implicados desde el momento en que se publicaron las licitaciones de las obras que están bajo lupa hasta que éstas fueron finalmente adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar. Se aprecia, por ejemplo en la línea del tiempo de la adjudicación para la construcción de los tirantes del puente del Centenario de Sevilla, que el director general de Carreteras Javier Herrero -investigado en la Audiencia Nacional junto a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif- iba informando a Koldo García de los hitos que interesaban a Cerdán y que el asesor habló con el ministro del asunto.

La UCO prepara ahora, como publicó este diario, un informe patrimonial del político navarro y su entorno más próximo. Su defensa ya presentó uno, pero eso no ha impedido que los investigadores realicen el suyo.