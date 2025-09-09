Cerdán acusa a la Guardia Civil de «contaminar» su caso

El exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, en prisión preventiva desde hace dos meses y medio por orden del Tribunal Supremo, donde se le investiga por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública, pidió este ... lunes al magistrado que le investiga, Leopoldo Puente, quedar en libertad.

En el escrito presentado por su defensa, consultado por ABC, el socialista navarro alega que la investigación abierta contra él -junto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su asesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama- nace de una «sospecha policial».

El ex número tres del PSOE, a través de sus abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas, insinúa que es investigado sin más pruebas que los audios en manos de Koldo García (a quien sitúa, igual que a Aldama, como colaboradores de la Guardia Civil) por negociar la amnistía. En el recurso ante el instructor, acusa a la Benemérita de «haber contaminado» el procedimiento.

Noticia Relacionada El juez rechaza la petición de Ábalos de evitar la emisión de la entrevista de su exmujer D. R. El exministro de Transportes había reclamado también una orden de alejamiento para los profesionales de 'El precio de la corrupción'

«Sobre estas supuestas comunicaciones, que contendrían preguntas e interpelaciones del investigado Sr. Cerdán sobre obra pública, se ha querido derivar 'ipso facto' un patrón delictivo sin ninguna otra prueba objetiva o documental que sustentara la sospecha policial», se refiere la defensa de Cerdán a los ocho audios en manos de Koldo García de los que surgen los principales indicios contra él. En uno de ellos, se escuchaba un presunto reparto de mordidas en el que habría participado.

«No puede restringirse el derecho a la intimidad cuando una persona actúa con ánimo de engaño como cuasipolicía o larga mano de la Policía. Es decir, el Sr. Koldo ha negado ser autor de las grabaciones, pero en el caso de que lo hubiera sido, es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial y, por tanto, sería una prueba absolutamente nula», afirman los abogados en el escrito, en el que consideran que se vulneran los derechos fundamentales de Cerdán al mantenerle en prisión sin que haya «pruebas válidas para desvirtuar la presunción de inocencia y lo actuado adolece de un sin número de quebrantos de garantías».

Como en escritos anteriores, en el presentado este lunes Cerdán vierte, a través de su defensa, las sospechas de 'lawfare' contra el Alto Tribunal y se presenta como una víctima de una persecución por su actividad política. Afirma que la causa se sigue contra él «por su posición política y por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno, en el que ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado».

Califica el procedimiento de «causa general que comprende toda la vida política de mi representado, desde el 2014 según los autos que se dictan en la investigación, cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria», lanzan los dos letrados.

El juez, como en el caso de Ábalos, ha pedido a la Guardia Civil revisar el patrimonio de Cerdán desde 2014 hasta la fecha para ver si ha habido un incremento no justificado ligado a su posición en organismos en los que haya podido influir en la adjudicación de obras.

Su defensa denuncia que en los registros para obtener pruebas no se respetó la cadena de custodia de lo intervenido, así como que la Guardia Civil ha sacado rédito de un documento que, asegura, no tiene valor, en referencia al contrato de compra de la mitad de participaciones de la compañía navarra Servinabar. Se trata de la empresa de su amigo, el investigado Antxon Alonso, que recibió adjudicaciones de obras en Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona. Unos contratos que partieron del Ministerio de Transportes y ahora están siendo investigadas puesto que podrían haber sido fuente del cobro de mordidas.

Sobre éste, en el escrito se afirma con ironía que «se trata de uno de los documentos más provechosos de la historia de la investigación en España». Cerdán sostiene que en la causa no consta «una conversación, un encuentro, una relación» con ninguno de los empresarios investigados y supuestamente corruptores, a los que asegura no conocer.

Agente que vio a Leire Díez

Además de solicitar su libertad, también pide una serie de diligencias, entre ellas, declaraciones testificales de guardias civiles. Uno de ellos es Rubén Villalba, del servicio de Información de la Benemérita e investigado en la Audiencia Nacional que, en su día, se reunió con la exmilitante socialista y apodada 'fontanera' del PSOE, Leire Díaz, según publicó 'El Confidencial'.

Así, en el documento de la defensa del político se solicita. Igualmente, aclarar «la existencia de un grupo de WhatsApp en el que habrían intervenido tanto el Sr. Villalba como otros agentes de su unidad denominado 'K Fontanería'», del que no se da información» en un atestado de la UCO unido a la causa pero que dado el contexto en el que se produce, «su período de actividad y las fuentes que tenían en activo parece evidente que se referiría a la actividad del Sr. Koldo García», afirman.

Los abogados aseguran que Cerdán «es una persona honrada, que vive de su sueldo, que salió de un pueblo de Navarra creyendo que sí existía la posibilidad de ejercer una acción política en libertad y que cada vez más tiene la sensación de que se trataba de una ilusión».