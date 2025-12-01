Santos Cerdán acude por primera vez a firmar a los juzgados de Tafalla, en Navarra

El exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán ha cumplido este lunes por primera vez con su obligación judicial de firmar quincenalmente en los juzgados. El exdiputado por Navarra, desde que el juez instructor decidiera levantar la medida cautelar de prisión al entender ... que ya no existía riesgo de destrucción de pruebas y saliera así de la cárcel madrileña de Soto del Real hace diez días, ha acudido a los juzgados de Tafalla (Navarra), según confirman a ABC fuentes presenciales.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

