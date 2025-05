Quienes hayan visto 'Vivan los novios', película dirigida por el genial Berlanga en 1970 con guion de Azcona, recordarán los últimos fotogramas: una boda de carpetovetónicos cónyuges en el multicolor Sitges acaba en un funeral. La cámara se eleva hasta captar un malévolo ... plano del séquito enlutado: en su tránsito por la playa, los deudos adquieren la forma de una araña negra.

Si el 11 de septiembre el nacionalismo conmemora la derrota de la Cataluña austracista en la guerra –¡europea!- de Sucesión, la Diada de 2022 compone la goyesca pintura negra de una efeméride acaparada por el independentismo que ya no motiva al conjunto de los catalanes.

Menudo bochorno. «Te digo con disimulo / que tengo la camisa negra / Y debajo tengo el difunto», cantaba Juanes. Sin disimulo, la revuelta de las sonrisas culmina en rigor mortis. La Asamblea Nacional Catalana opta por la camiseta negra que, según la iconografía de los iniciados, es el color del No Surrender y de Santa Eulalia. Heraldos negros de los defensores más arrojados de 1714. Pero en lugar de motivar a sus cada vez más menguadas huestes para prolongar la porfía por la «Cataluña-independiente-en-forma-de-república» (se aconseja recitarlo de carrerilla), el negro parece referir al sepelio de una unidad de acción que solo pervive en la retórica hueca del radicalismo separatista.

Convertida en Asamblea Funeral Catalana, la organización integrista que preside la exconvergente Dolors Feliu con desprecio a los partidos se parece mucho a la Confederación Nacional de Excombatientes del bronco Girón de Velasco: el búnker que tachó de perjuro a Suárez y quería enviar a Tarancón al paredón; también a la gente 'very special' de Trump que pisoteó el Capitolio; o al recalcitrante peronismo que jalea a la viuda negra Fernández de Kirchner. Por si fuera poco -¡a quien se le ocurre!- embuten en una camiseta negra sus viejunas y flácidas carnes (hay poca juventud). Justo en el centenario de la Marcha sobre Roma; aunque su marcha -la estelada ya no mola como antes- solo transite -el poder de convocatoria no da para más- del Paralelo a la estación de Francia.

La trumpista Laura Borràs, suspendida de la presidencia del Parlament por estar incursa en un juicio por corrupción, pedía por la mañana movilización en la calle hasta el 1 de octubre, quinto aniversario del referéndum «fake». Lo hacía ante periodistas y políticos. Nadie podía aplaudirle, más allá de sus conmilitones. Frente al falsario monumento que exalta lo que Rafael Casanova no quiso ser solo comparecían profesionales de la política y la información: los primeros, obligados por el sueldo público que han de justificar para seguir viviendo del cuento; los segundos, obligados por el oficio de contar lo que perpetran los primeros.

La ciudadanía de verdad, bajo mínimos. Fatigada por la facundia patriotera, a la mayoría no le apetece siquiera evacuar insultos que dejan para uso exclusivo de las facciones secesionistas: se vio en la vigilia del Fossar de les Moreres y su procesión fascista de antorchas: la guerra intestina de los estrellados; la agresión a una fotoperiodista por hacer su trabajo.

Ciudadanía más interesada en las exequias de Isabel II y la monarquía británica que en el cansino funeral de la república catalana. ¿Waterloo? Un puente de Londres: nadie recuerda al Fugado del palacete.

Fundido en negro de esa apología de la ridiculez que se dio en llamar «procès» y que el recién fallecido Javier Marías calificó de «cortina de humo» y «engañabobos». Ciento cincuenta autocares de comarcas (algo hay que hacer el domingo).

La pompa fúnebre que encabeza el payaso Pesarrodona deambula por la Barcelona donde el autor de 'Negra espalda de tiempo' vivió de 1974 a 1977, convertida por Colau en «mamarrachada» con «colorinches». Que los barceloneses no protestaran le parecía a Marías «una señal más de la inexplicable obediencia bovina -o hechizo- que ha llevado a demasiados catalanes a comprar incontables camisetas con lemas y formar corros, triángulos o cadenas humanas, según se lo mandaron los señoritos cada año». En eso siguen: edad provecta, billetera abultada.

El arácnido acabó enredado en su propia tela de mentiras e intereses extractivos. Maraña de hilos pegajosos. Bochorno ambiental: climático y político. Esta Diada (de parte) ya no merece ser día festivo.