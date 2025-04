ERC y Bildu señalan a la Policía y a Defensa en sus enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales

Esquerra y EH Bildu unieron ayer sus voces para intentar aumentar su influencia en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así, republicanos y abertzales convocaron comparecencias de prensa simultáneas para dar a conocer sus exigencias al Ejecutivo a través ... de la presentación de enmiendas conjuntas, algunas de las cuales ponen en el punto de mira a la Policía y a la presencia del Ministerio de Defensa en Navarra.

Ambas formaciones también aprovecharon la ocasión para reivindicar su rol preferente como socios parlamentarios del Gobierno de coalición. «Nuestra voluntad no es de bloqueo, no somos los que vamos a bloquearlo todo, pero nuestros votos no son gratis ni a cambio de nada. Al contrario, deben ganarse. Se los tiene que ganar el Gobierno», avisó la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, desde Barcelona. En la misma línea se expresaron también en EH Bildu. «No vale solo con decir que la alternativa es peor», alertaron desde San Sebastián los dirigentes abertzales Mertxe Aizpurua y Arnaldo Otegi. Añadieron que el Gobierno tendrá que esforzarse para mantener la «ventana abierta» y ganarse los 18 votos que suman en el Congreso ambas formaciones.

Además de reclamar la creación de un fondo para víctimas de las intoxicaciones con amianto o la rebaja del IVA que grava los productos de higiene femenina, republicanos y abertzales anunciaron enmiendas conjuntas que ponen en el punto de mira instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía y el Ejército en Cataluña y Navarra. Según detalló Vilalta, ERC y Bildu exigen el cierre y «traspaso» tanto de la Jefatura de la Policía Nacional de Vía Layetana de Barcelona como del cuartel abandonado de San Cristóbal (Pamplona) y sus terrenos anexos, ahora en manos del Ministerio de Defensa.

En el caso de la comisaría barcelonesa, desde ERC detallaron que se trata de una cesión «imprescindible» para proseguir la negociación de las cuentas del PSOE y Unidas Podemos para el próximo año. En la formación independentista no gusta el pasado del edificio como comisaría y centro de interrogatorios durante el franquismo, por lo que requirieron la retirada de este punto de los agentes del CNP y la conversión del edificio en un museo sobre la «represión». En el caso de Navarra, republicanos y abertzales reclamaron el traspaso al gobierno foral de las instalaciones que hoy ocupa el viejo cuartel de San Cristóbal. Este antiguo fuerte y castillo, ahora en desuso, fue utilizado durante la Guerra Civil (1936-1939) como prisión de detenidos del bando republicano, motivo por el cual EH Bildu también exige su transformación.

«En la mano del Gobierno»

«Tenemos la voluntad de que el recorrido acabe satisfactoriamente con la aprobación de los presupuestos, pero eso no está en nuestra mano ni en la de ERC, está en la mano de este Gobierno que tiene que entender que no vale con decir, sino que hay que hacer», avisó ayer Otegi, quien tras las últimas polémicas sobre presos de ETA y presupuestos había mantenido un perfil bajo. En ERC, a su vez, insistieron en su voluntad de tramitar las cuentas aunque resaltaron que, por ahora, el Gobierno «no está actuando a la altura». Los de Oriol Junqueras aprovecharon de paso para criticar la aprobación en el Congreso de los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional, gesto que molestó a las formaciones independentistas vascas y catalanas, así como a Vox y Cs, que no participaron en la votación.