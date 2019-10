VÍDEO Torra se niega a responder una pregunta sobre la opción de un «conflicto civil y sangriento» en Cataluña Rifirrafe con un periodista del digital e-noticies que se lo planteó en una rueda de prensa del gobierno catalán

ABC Barcelona Actualizado: 22/10/2019 18:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ofrecido este martes una breve rueda de prensa después de la reunión semanal de su «consejo ejecutivo». Tras ofrecer una declaración institucional acerca de las llamadas que no le contesta el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido a los periodistas.

A pesar de ser una rueda de prensa Torra se ha negado a contestar algunas preguntas incisivas acerca de los disturbios que azotan Cataluña desde hace días. Concretamente las que le ha planteado el periodista del digital catalán E-noticies, Xavier Rius, muy crítico con el «procés». Aquí el rifirrafe entre ambos.

- Xavier Rius: Presidente, aquí. Con el respeto institucional que me merece... No es excesivo culpar solo a Pedro Sánchez... Ustedes han estado siete años diciendo que la independencia estaba a tocar y que tenemos presos políticos y exiliados... En cierta forma hay una generación de jóvenes que se siente frustrada. Da la sensación que quieren aprovechar los altercados para proclamar la ciudadanía. (...) Usted habla de la ciudadanía pero hay una mitad de ciudadanos catalanes que no la quieren la independencia. (...) No se si en este caso, si ustedes persisten vamos a un conflicto civil. ¿Hasta sangriento?

- Quim Torra: Muy bien. Entiendo que no es ninguna pregunta. ¿Alguien sí quiere hacer alguna pregunta?

- Xavier Rius: Creo que por su liderazgo señor presidente usted debería dar una respuesta a mi pregunta.

- Quim Torra: Es que no sé cuál es sinceramente, ha hecho una exposición. Siguiente pregunta por favor.