Los estudiantes acampados en la plaza Universitat de Barcelona para protestar contra la sentencia del 'procés' se han encarado este lunes con una comitiva electoral de Ciudadanos que trataba de realizar un acto de campaña en ese céntrico punto. No en vano, la formación naranja había convocado a la prensa en ese lugar para que su líder en Cataluña, Lorena Roldán, pronunciara un discurso flanqueada dirigentes del partido.

Así las cosas, la formación de Albert Rivera había instalado un micrófono en la Gran Vía, a pocos metros de las tiendas de campaña de los estudiantes que ocupan la plaza desde el miércoles. No obstante, poco después estos se han empezado a concentrar ante los dirigentes liberales gritando y con banderas. «Cataluña antifascista», repetían mientras a pocos metros, Roldán clamaba «Libertad».

NO os tenemos miedo.

NO nos vais a echar de Cataluña.

NO vais a conseguir callarnos.

NO nos vamos a rendir jamás.



En democracia, los únicos que sobran son los totalitarios.



Que les quede muy claro: Cataluña somos todos, hoy y siempre. pic.twitter.com/fE3EifkbLJ