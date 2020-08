Nuevo mitin de Puigdemont en la frontera hispanofrancesa: «Esto es nuestra casa»

El expresidente catalán y actual eurodiputado de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, se desplazó ayer hasta la localidad francesa de Elna, en lo que el nacionalismo catalán denomina «Cataluña norte», a escasos kilómetros de la frontera española. El líder independentista participó allí en un acto político en el que participaron los también fugados Toni Comin y Clara Ponsatí.

«Es un inmenso honor y una satisfacción indescriptible poder estar en casa. Porque esto es nuestra casa», proclamó Puigdemont durante su intervención ante decenas de afines. El expresidente se ha trasladó hasta el sur de Francia porque este viernes impartirá en esa zona una conferencia en el marco de la edición 52 de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) con el título «¿Independencia desactivada?».

Según cuentan varios medios catalanes, Puigdemont se sumó por sorpresa a la manifestación «Hora solidaria», que tiene lugar cada jueves en Perpiñán para pedir la puesta en libertad de los líderes del 1-O. Es la segunda vez que el expresidente viaja a esta zona fronteriza en 2020, no en vano, organizó allí un mitin a finales de febrero en el que participaron unas 100.000 personas.

En esta ocasión, el acto se celebró ante la conocida «Maternidad de Elna». Este emplazamiento tiene un enorme simbolismo, en primer lugar porque durante la Guerra Civil fue el lugar en que nacían los hijos de las mujeres exiliadas y refugiadas en campos del sur de Francia. Por otra parte, Elna fue uno de los puntos utilizados por el independentismo para esconder las urnas y las papeletas usadas en el referéndum ilegal del 1-O de 2017.

Catalan MEPs Toni Comín, Clara Ponsatí and Carles Puigdemont, this afternoon in Elna, Catalonia, in the weekly meeting of the Catalan Solidarity Committee pic.twitter.com/99v7K0oicE