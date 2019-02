La ANC amenaza ahora con «acciones más directas» del independentismo Una quincena de activistas se atrincheran de noche en la sede de la Comisón Europea de Barcelona La entidad, presidida por Elizenda Paluzie, ve a la UE «cómplice» de la situación de los líderes secesionistas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha amenazado hoy sábado con «acciones más directas» en defensa de lo que consideran represión del Estado en contra del movimiento independentista.

«Entramos en una etapa diferente, que necesita acciones diferentes. De resistencia no violenta y más directa. Hay que asumir más riesgos y que marquen nuestra agenda. ¡Que no nos la marquen!», ha exclamado la presidenta de la entidad secesionista, Elizenda Paluzie.

Lo ha dicho después de que una quincena de independentistas, convocados por su entidad, se atrincheraran toda la noche en la sede de la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo de Barcelona.

Y es que los secesionistas consideran «cómplice» a la Unión Europea de la situación de sus líderes políticos, encarcelados y a punto de ser juzgados en el Supremo. «Molestaremos a la Unión Europea tanto como podamos, poque también es cómplice», ha añadido la presidenta de la ANC.

Esta quincena de independentistas durmieron en la sede de la CE en el marco de la protesta de la ANC por las «vulneraciones de derechos» que consideran que se están produciendo relacionadas con el juicio del «procés». Sobre las once de la mañana abandonaron el edificio.

La unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra intervino para facilitar el acuerdo entre manifestantes y la sede de la CE.

En el exterior, esta misma mañana, unas cincuenta personas acudieron a las puertas de la sede con pancartas con el lema 'Self-determination is a right, not a crime. Make a move' --'La autodeterminación es un derecho, no un crimen. Moveos'--.

La protesta comenzó la noche del viernes después de entregar una carta a la CE dirigida a su presidente, Jean-Claude Juncker, en la que le pedían aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa para suspender los «derechos electorales» de España en las instituciones comunitarias.