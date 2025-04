Torrent permite que Torra intervenga mañana en un pleno extraordinario y monográfico en el Parlament El PSC anuncia que no participará en el pleno porque «no hemos hecho nunca un pleno de estas características»

Quim Torra volverá al Parlamento de Cataluña e intervendrá en un pleno monográfico desde el atril de oradores. Será mañana, salvo que se retrase la publicación de su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así lo ha acordado la Junta de Portavoces, este martes, tras admitir a trámite la Mesa parlamentaria una propuesta de JpC y ERC en la que solicitaban un pleno monográfico con la intervención del expresidente autonómico. Una decisión que no tiene precedentes.

Cs y el PSC se ha opuesto a la admisión a trámite de la propuesta de JpC y ERC, partidos independentistas que forman el gobierno regional y que tienen mayoría absoluta en la Mesa. Ni los comunes, ni la CUP, ni el PP tienen voto en la Mesa. La Junta de Portavoces, por su parte, ha cerrado la cita para este mismo miércoles, según fuentes parlamentarias, a falta solo de confirmar la hora del inicio del pleno.

Tras conocer la noticia, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha anunciado que los socialistas no participarán en el pleno y ni tan solo acudirán al hemiciclo. «No estaremos presentes. No hemos despedido nunca, así, a un expresidente de la Generalitat. No hemos hecho nunca un pleno de estas características. En el mejor de los casos, solo se piensa en medio país y dos partidos», ha señalado Iceta.

Por su parte, según fuentes de la dirección de Cs consultadas por ABC, la formación naranja sí tiene previsto acudir al pleno monográfico y extraordinario en el que se permitirá intervenir al expresidente de la Generalitat, inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer cargo público durante un año y medio. El PP también asistirá al pleno.