Torrent comunica a Torra que sigue siendo diputado a pesar del Supremo y la JEC

Quim Torra sigue siendo diputado del Parlamento de Cataluña, y por extensión, puede seguir ejerciendo la presidencia de la Generalitat. Así se lo ha comunicado este viernes el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC), en una conversación de la que el republicano ha dado cuenta a través de su cuenta de Twitter. «La JEC no es un órgano competente para adoptar esta decisión», ha abundado.

En un encuentro de ambos en el Palau de la Generalitat, Torrent le ha confirmado a Torra que sigue siendo diputado de la cámara pese a que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le retiró la credencial de diputado en el Parlament. «Sigue siendo diputado», ha detallado en su mensaje en Twitter.

El Reglament del @parlamentcat no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com a causa de pèrdua de la condició de diputat. La JEC no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió. Acabo de parlar amb el MHP @QuimTorraiPla per confirmar-li que continua sent diputat.